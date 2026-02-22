Saptahik Rashifal : 23 फरवरी से सितारों की महाचाल: मंगल-शनि का मिलन, आपके लिए क्या लाया है साप्ताहिक राशिफल

Weekly Horoscope, Saptahik Rashifal 23 February to 1 March 2026: फरवरी का यह आखिरी हफ्ता (23 फरवरी से 1 मार्च 2026) साधारण नहीं होने वाला है। अंतरिक्ष में ग्रहों की एक ऐसी हलचल शुरू हो रही है, जो सीधे आपकी जेब, करियर और दिल के रिश्तों पर असर डालेगी। 23 फरवरी को मंगल का कुंभ राशि में प्रवेश ऊर्जा का संचार करेगा, वहीं 26 फरवरी से बुध का वक्री होना (उल्टी चाल) आपकी वाणी और फैसलों की परीक्षा लेगा। क्या यह सप्ताह आपके लिए तरक्की के द्वार खोलेगा या आपको संभलकर चलने की चेतावनी दे रहा है? आइए जानते हैं एस्ट्रोलॉजर संजीव कुमार शर्मा से आपकी राशि का साप्ताहिक राशिफल हाल।