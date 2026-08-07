साप्ताहिक राशिफल का यह खास सेगमेंट आपके करियर, सेहत, प्यार और पैसों से जुड़े सवालों का पूरा जवाब लाता है। यहां हम तीन प्राचीन विद्याओं वैदिक ज्योतिष, टैरो कार्ड और अंक ज्योतिष को मिलाकर आपको आने वाले हफ्ते की साफ तस्वीर दिखाने का प्रयास करते हैं। हमारे विशेषज्ञ एस्ट्रोलॉजर की मदद से वैदिक राशिफल में आप जान पाएंगे कि ग्रह और नक्षत्र इस हफ्ते आपकी किस्मत में क्या लिख रहे हैं। कौन सा देवता मेहरबान रहेगा, कहां सतर्क रहना होगा। टैरो राशिफल आपको रहस्य भरे कार्ड्स की मदद से दिमाग की उलझनों को दूर करने में मदद करेगा। कब कौन सा फैसला सही रहेगा, इसकी समझ मिल जाएगी। वहीं अंक ज्योतिष से आपकी जन्मतिथि के हिसाब से ये पता चलेगा कि कौन सा नंबर या रंग आपको आगे बढ़ाएगा। अगर आप नई राह तलाश रहे हैं या बस थोड़ी शांति चाहते हैं, तो यह राशिफल आपको बहतर तरीके से आने वाला हफ्ता जीने की तैयारी देगा। सितारों की इस सवारी में हमारे साथ रहें और अपने अगले सात दिन स्मार्ट तरीके से प्लान करें ताकि हर दिन अच्छा गुजरे।

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