Tarot Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या का साप्ताहिक टैरो राशिफल

Weekly Horoscope 28 June to 4 July 2026: जून का अंतिम और जुलाई का पहला सप्ताह कई राशियों के लिए नए अवसर, महत्वपूर्ण फैसले और जीवन में बदलाव के संकेत लेकर आया है। टैरो कार्ड्स इस सप्ताह करियर, आर्थिक स्थिति, प्रेम संबंध, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य से जुड़े कई अहम संकेत दे रहे हैं। कुछ राशियों को रुके हुए कार्यों में सफलता मिल सकती है, जबकि कुछ लोगों को धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी गई है। यदि आप जानना चाहते हैं कि 28 जून से 4 जुलाई 2026 तक का सप्ताह आपके लिए क्या संदेश लेकर आया है, तो टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा का यह साप्ताहिक टैरो राशिफल अवश्य पढ़ें।