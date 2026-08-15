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Tarot Saptahik Rashifal 16-22 August 2026: किस पर बरसेगी टैरो कार्ड्स की कृपा? जानें सभी 12 राशियों का साप्ताहिक भविष्यफल

Tarot Saptahik Rashifal 16-22 August 2026: 12 राशियों के लिए टैरो कार्ड्स ने दिए हैं ऐसे संकेत, जिन्हें नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। मेष से मीन तक का पूरा साप्ताहिक टैरो राशिफल।
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भारत

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Akash Dewani

Aug 15, 2026

tarot saptahik rashifal weekly horoscope 16-22 august 2026

Tarot Weekly Horoscope: टैरो साप्ताहिक राशिफल 16 से 22 अगस्त 2026 मेष से मीन तक जानें कैसा रहेगा आपका सप्ताह (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Tarot Weekly Horoscope 16-22 August 2026: अगस्त का नया हफ्ते में कई राशियों के पेंडिंग काम पूरे हो सकते हैं, जबकि सब्र और समझदारी उनका सबसे बड़ा हथियार साबित होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि 16 से 22 अगस्त 2026 के मेष से मीन राशि के लिए किस्मत में क्या है, तो टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा का यह साप्ताहिक टैरो राशिफल अवश्य पढ़ें।

मेष टैरो साप्ताहिक राशिफल (Mesh Tarot Saptahik Rashifal)

मेष राशि के लोगों के प्रभाव और संपर्कों में वृद्धि होगी। वहीं, आपके उंचे पदों पर बैठे लोग आपके कार्यों को सराहेंगे और आपके मनोबल में वृद्धि होगी। वहीं, सामाजिक पहचान को लेकर आपकी सोच प्रबल रहेगी। भीतर से संतुलन और आत्मविश्वास की भावना उभरेगी, जिससे निर्णय क्षमता में सुधार होगा। यह समय फिलहाल, जिससे निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा। यह समय व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सम्मान और समर्थन देने का है।

वृषभ टैरो साप्ताहिक राशिफल (Vrishabh Tarot Saptahik Rashifal)

वृषभ राशि के लोगों के लिए सप्ताह आर्थिक रूप से शुभ रहने वाला है। प्रॉपर्टी से जुड़े सौदों में लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। नौकरी या व्यापार दोनों में तरक्की के नए अवसर सामने आएंगे। आपकी मेहनत को सराहना मिलेगी। इस समय की गई योजनाएं भविष्य में फायदेमंद साबित होंगी। आपको सलाह है कि फिलहाल, आत्मविश्वास के साथ ही आगे बढ़ें।

मिथुन टैरो साप्ताहिक राशिफल (Mithun Tarot Saptahik Rashifal)

मिथुन राशि के लोगों को फिलहाल संयम और सतर्कता के साथ काम करने की जरूरत है। आपको सलाह है कि फिलहाल, यात्रा पर जाने से पहले योजनाएं बनाएं। इसके बाद भगवान का ध्यान करते हुए अपने काम करें। आपको सलाह है कि आज किसी भी जोखिम भरे कार्य या जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। आपको सलाह है कि धैर्य और अनुशासन से ही अपने कार्य करें।

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल (Kark Tarot Saptahik Rashifal)

कर्क राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह पारिवारिक जीवन में शांति का अनुभव होगा। साथ ही इस हफ्ते आपके सभी पुराने तनाव कम होंगे। साथ ही दांपत्य जीवन में भी सुधार के संकेत मिल रहे हैं। जिससे आपकी आपसी समझ मजबूत होगी। घर परिवार का वातावरण भी सुखद और शांतिपूर्ण बना रहेगा।

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल (Singh Tarot Saptahik Rashifal)

सिंह राशि के लोगों को कामकाज में मेहनत की सराहना मिलेगी। साथ ही विरोधी भी आपको कामकाज में चुनौतियां दे सकते हैं। आर्थिक मामलों में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। आपको सलाह है कि सोच समझकर ही खर्च करें। आत्मबल और धैर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होंगे। अपनी उपब्धियों को अपने तक ही रखें।

कन्या टैरो साप्ताहिक राशिफल (Kanya Tarot Saptahik Rashifal)

कन्या राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह अवसरों से भरा रहने वाला है। आपके कामकाज की सराहना की जाएगी और कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान बढ़ेगी। नए संपर्क और रिश्ते आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। साथ ही आपको सहयोग और समर्थन की प्राप्ति होगी और आपके आत्मविश्वास को बल मिलेगा।

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल (Tula Tarot Saptahik Rashifal)

तुला राशि के लोगों के लिए इस हफ्ते अचानक ही यात्रा के योग बन सकते हैं। यह यात्रा आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी। साथ ही आज आप अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए किसी नई तकनीक या विचारों को अपना सकते हैं। जिसका लाभ आपको जल्दी मिलेगा। कामकाज से संबंधित मामलों में आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल (Vrischik Tarot Saptahik Rashifal)

वृश्चिक राशि के लोगों को इस सप्ताह, अपने दस्तावेजों की अच्छा तरह से जांच करने की आवश्यकता है। आपके कामकाज में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। लेकिन, आपको सलाह है कि आप धैर्य से काम लें। जीवन साथी का पूरा सहयोग इस हफ्ते आपको मिलेगा। किसी भी निर्णय को लेने से पहले पारिवारिक हितों को ध्यान में रखें।

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल (Dhanu Tarot Saptahik Rashifal)

धनु राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह कानूनी मामलों में सफलता और विवाद दोनों ही दिला सकता है। आज आपके शत्रु आपकी ऊर्जा और समझदारी से परास्त होंगे। अगर आपके किसी से कर्ज लिया हुआ है तो अब आपको उससे मुक्ति मिलेगी। इस हफ्ते आप मानसिक रूप से काफी राहत महसूस करेंगे। इस हफ्ते आपको सफलता के साथ साथ समाधान भी मिलेंगे।

मकर टैरो साप्ताहिक राशिफल (Makar Tarot Saptahik Rashifal)

मकर राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह सेहत में कुछ उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। इस सप्ताह आप मानसिक रूप से काफी थकान महसूस करेंगे। बार-बार यात्रा या भागदौड़ की स्थिति बनी रहेगी। इस हफ्ते आपका झुकाव मानसिक संतुलन बना रहेगा। साथ ही इस हफ्ते आप मानसिक रुप से काफी थकान महसूस करेंगे। आज आपके आंतरिक बल को पहचान मिलेगी।

कुंभ टैरो साप्ताहिक राशिफल (Kumbh Tarot Saptahik Rashifal)

कुंभ राशि के जातकों की ऊर्जा और आत्मबल दोनों की उच्च स्तर पर बने रहेंगे। आज आप कुछ ऐसे निर्णय लेंगे जिसे देखकर लोग चौंक सकते हैं। समाज के साथ साथ कार्यक्षेत्र में भी आपकी छवि मजबूत बनी रहेगी। आज आपके विरोधी आपकी प्रगति को देखकर थोड़ा असहज महसूस कर सकते हैं।

मीन टैरो साप्ताहिक राशिफल (Meen Tarot Saptahik Rashifal)

मीन राशि के लोग इस सप्ताह आत्म-विकास और व्यक्तिगत सुधार पर ध्यान देंगे। आज आपको नए कोर्स के साथ साथ नई एक्टिविटी में धन खर्च हो सकता है। जीवनसाथी के साथ विचारों को लेकर थोड़ा अंतर आ सकता है। सभी के साथ बातचीत बनाकर रखें और उनकी भावना को समझें। समझदारी से काम लें रिश्तों में आई दूरियां जल्दी सुलझ सकती हैं।

Masik Rashifal August 2026: अगस्त में किस राशि को मिलेगा धन लाभ, किसे रहना होगा बेहद सतर्क, जानिए मासिक राशिफल में

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Updated on:

15 Aug 2026 11:50 am

Published on:

15 Aug 2026 11:49 am

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