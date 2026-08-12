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Aaj Ka Rashifal 12 August 2026: मेष से मीन तक किस्मत देगी साथ? धन, नौकरी और प्रेम के मामले में जानें क्या कहते हैं सितारे

Aaj Ka Rashifal-12 अगस्त का दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। जानिए सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल।
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भारत

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Akash Dewani

Aug 12, 2026

aaj ka rashifal 12 august 2026 daily horoscope hindi

Aaj Ka Rashifal 12 August 2026- जानिए आज क्या कहते है आपके सितारे (फोटो सोर्स- Chatgpt)

Aaj Ka Rashifal 12 August 2026: आज का दिन कई राशियों के लिए नई संभावनाएं और सकारात्मक संकेत लेकर आया है। कुछ जातकों को आज धैर्य और समझदारी से फैसले लेने होंगे, वहीं कई राशियों के लिए करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में प्रगति के योग बन रहे हैं। जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का 12 अगस्त 2026 का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi)।

आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

मेष राशि को आदर्श और सिद्धांतों के प्रति दृढ़ता दिखानी होगी। छोटे लालच परेशानी में डाल सकते है। आर्थिक मामलों में दीर्घकालीन योजना बनाना हितकर रहेगा।

शुभ रंग- क्रीम
शुभ अंक- 4

आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

वृषभ राशि का सुख सुविधा पर धन खर्च होगा। ईर्ष्या और द्वेष रखने वालों से दूरी बनाएं। पारिवारिक जीवन में सरलता और सौहार्द बढ़ेगा भाग्य का साथ मिलेगा।

शुभ रंग- ऑफ व्हाइट
शुभ अंक- 8

आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

मिथुन राशि आसानी से होने वाले कार्यों में भी रुकावट महसूस करेंगे। अधिक परिश्रम के साथ योजना से ज्यादा धन खर्च करना पड़ सकता हैं। यात्रा टालें।

शुभ रंग- कॉफी
शुभ अंक- 9

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

कर्क राशि का व्यवहार कुशलता प्रबंधन से जुड़ी श्रेष्ठता और कूटनीतिक दक्षता से लाभान्वित होने का समय है। जितनी सकारात्मक सोच रहेगी उतना अधिक लाभ मिलेगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी।

शुभ रंग- यलो
शुभ अंक- 6

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

सिंह राशि वाले अधिकारों के लिए जूझना होगा प्रतिस्पर्धा में पड़ने से बचें। व्यवस्था को बेहतर करने हेतु अधिक धन खर्च हो सकता है। पेरेंट्स के स्वास्थ्य का ख्याल रखें।

शुभ रंग- महरून
शुभ अंक-1

आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

कन्या राशि की व्यावसायिक गतिविधियां तेज रहेगी। अपेक्षा से बेहतर दिन रहने की संभावना है। प्रेम में छोटी मुलाकात सुखद रहेगी शिक्षण व्यवस्था में सुधार करना होगा।

शुभ रंग- पर्पल
शुभ अंक-8

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

तुला राशि वालों के कार्यों की अधिकता रहेगी। संसाधनों को प्राथमिकता के आधार पर बांटना होगा। पारिवारिक विषयों के लिए समय निकालना मुश्किल रहेगा।

शुभ रंग- कॉपर
शुभ अंक- 5

आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

वृश्चिक राशि को छोटी समस्याओं के बावजूद अपेक्षित सफलता मिल सकती है। भाग्य का पूर्ण लाभ मिलेगा। मन पर भावनाएं हावी रह सकती हैं।

शुभ रंग- रेड
शुभ अंक- 2

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

धनु राशि को आर्थिक योजनाओं को वास्तविकता के आधार पर चुनना बेहतर रहेगा। तथ्यों का गहराई से विश्लेषण करना होगा। पेरेंट्स के विचारों से सहमत होना कठिन लग सकता है।

शुभ रंग- एमरल्ड
शुभ अंक- 3

आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

मकर राशि को भावनात्मक संबंधों से सहयोग और ऊर्जा मिलेगी। व्यवसाय में पुराने रिश्तों पर फिर से कार्य करना लाभकारी रहेगा। जॉब ढूंढ रहे लोगों को सफलता मिलने के योग बनेंगे।

शुभ रंग- डार्क ब्राउन
शुभ अंक- 5

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

कुंभ राशि के पारिवारिक मामलों में विचार भिन्नता से तनाव रहने की संभावना रहेगी। जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा शिक्षा में एकाग्रता भंग होने की संभावना रहेगी।

शुभ रंग- ब्राइट व्हाइट
शुभ अंक- 7

आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

मीन राशि वाले सभी का सहयोग लेने में सफल रहेंगे। आर्थिक हालात बेहतर होगें सुख सुविधा में वृद्धि के योग बन रहे हैं। विवादों से दूरी बनाएं।

शुभ रंग- पीच
शुभ अंक- कलर 9

Tarot Weekly Horoscope 9-15 August 2026: मेष से मीन राशि तक, जानें कैसा रहेगा यह सप्ताह?

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Updated on:

12 Aug 2026 06:51 am

Published on:

12 Aug 2026 06:51 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 12 August 2026: मेष से मीन तक किस्मत देगी साथ? धन, नौकरी और प्रेम के मामले में जानें क्या कहते हैं सितारे

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