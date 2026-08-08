Tarot Weekly Horoscope 9-15 August 2026: मेष से मीन राशि तक, जानें कैसा रहेगा यह सप्ताह?



टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी। लेकिन, काम को लेकर दबाव अधिक रहने वाला है। आपको सलाह है कि विपरीत लिंग सहकर्मियों से किसी बात को लेकर वाद विवाद में उलझने से बचें। बात करें बिजनेस की तो आपको कोई अच्छी डील हाथ लग सकती है। इस राशि के जो लोग नौकरी में बदलाव करने का विचार कर रहे हैं उनके प्रयास सफल हो जाएंगे। आपको सलाह है कि स्वास्थ्य और वित्तीय मामलों में सावधानी रखें। हो सके तो इस हफ्ते के गुरुवार से आु व्रत रखना चालू कर दें। आपको मानसिक शांति मिलेगी।