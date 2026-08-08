Aaj Ka Rashifal 8 August 2026: आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है? जानें सभी 12 राशियों का हाल

Aaj Ka Rashifal 8 August 2026: 8 अगस्त 2026 का दिन कई राशियों के लिए नई संभावनाएं और सकारात्मक संकेत लेकर आया है। कुछ जातकों को आज धैर्य और समझदारी से फैसले लेने होंगे, वहीं कई राशियों के लिए करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में प्रगति के योग बन रहे हैं। जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का 8 अगस्त 2026 का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope)।