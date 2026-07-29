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Tarot Masik Rashifal August 2026: मेष, वृषभ, कुंभ, मीन समेत इन राशियों के कैसा रहने वाला है अगस्त? जानिए मासिक राशिफल में

Tarot Masik Rashifal August 2026: अगस्त 2026 का टैरो मासिक राशिफल! मेष से लेकर मीन राशि वालों के करियर, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन के लिए कार्ड्स क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं?
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भारत

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Akash Dewani

Jul 29, 2026

Tarot Masik Rashifal Monthly Horoscope August 2026

Tarot Masik Rashifal August 2026: अगस्त में किसे मिल सकता है धन लाभ और किसे मिलेगी पैसों की टेंशन? पढ़ें मेष से मीन का टैरो राशिफल (फोटो सोर्स: AI@Chatgpt)

Tarot Monthly Horoscope August 2026: अगस्त 2026 का महीना उत्तरार्ध की राशियों के लिए बदलावों और नई संभावनाओं से भरा रहने वाला है। इस महीने ग्रहों की चाल और टैरो कार्ड्स के रहस्यमयी संकेत आपको करियर में सूझबूझ से कदम बढ़ाने और रिश्तों में धैर्य रखने की सलाह देते हैं। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए आने वाले चार हफ्ते भविष्य की क्या रूपरेखा तैयार कर रहे हैं।

टैरो मासिक राशिफल अगस्त 2026 (Tarot Masik Rashifal August 2026)

मेष टैरो मासिक राशिफल (Mesh Tarot Masik Rashifal)

मेष राशि के लोगों के लिए अगस्त का महीना बहुत ही शुभ रहने वाला है। क्योंकि, इस महीने आपकी रचनात्मकता में वृद्धि होगी। साथ ही नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कुछ नए और अच्छे अवसर मिलेंगे। आज आपके लिए तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं। साथ ही आज का दिन आर्थिक दृष्टि से समय बेहद अनुकूल रहेगा इसलिए इस महीने निवेश करना और कोई नया वाहन आदि खरीदना बेहद शुभ रहेगा। लव लाइफ के लिहाज से दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लेकिन, एकतरफा उम्मीद न रखें। आपको सलाह है कि इस महीने अपने स्वास्थ्य के विशेष ख्याल रखें। पेट, रीढ़ और आंखों की विशेष

वृषभ टैरो मासिक राशिफल (Vrishabh Tarot Masik Rashifal)

वृषभ राशि के लोगों के लिए अगस्त का महीना घर परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियों और चिंताओं से भरा रहने वाला है। जिसके चलते आप भावनात्मक रूप से थोड़ी थकान महसूस कर सकते हैं। इस महीने नौकरीपेशा लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। आपको कार्यस्थल पर अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे। वरिष्ठों का सहयोग रहेगा जिससे आपका मनोबल बना रहेगा। साथ ही आज आपको जमीन जायदाद या घर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। आपको सलाह है कि आपको लव लाइफ में बहुत ही शांति बनाकर रखना होगा। हालांकि, यह महीना नए रिश्तों की शुरुआत करने के लिए थोड़ा धीमा रह सकता है। इस महीने आपको सांस से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं।

मिथुन टैरो मासिक राशिफल (Mithun Tarot Masik Rashifal)

मिथुन राशि के लोगों के लिए अगस्त का महीना आत्मविश्वास और हिम्मत बढ़ाने वाला साबित होगा। इस महीने आपकी कोशिश रहेगी की आप हर क्षेत्र में पहल करने से आपको लाभ मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों को इस महीने कोई नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। लेकिन, इस बात का ख्याल रखें कि आप अपने टीम के साथ बेहतर तालमेल बनाकर काम करें। इस राशि के जो लोग नौकरी या क्षेत्र बदलने की योजना बना रहे हैं उन्हें इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है। साथ ही आज आपकी आय में स्थिरता बनी रहेगी। हालांकि, इस महीने जमीन जायदाद से संबंधित कामों को कुछ समय के लिए टाल देना बेहतर रहेगा। आपको ऐसा महसूस होगी की आपकी लव लाइफ में बातचीत की कमी आ गई है। अपने पार्टनर के साथ बातचीत रखें। आपको गर्दन में दर्द आदि की समस्या हो सकती है। कोशिश करें की आप नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद पर फोकस रखें।

कर्क टैरो मासिक राशिफल (Karka Tarot Masik Rashifal)

कर्क राशि के लोगों को अगस्त के महीने में धन, वाणी और पारिवारिक रिश्तों पर ध्यान देना होगा। आपको सलाह है कि इस दौरान आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। वरना आपका बजट बिगड़ जाएगा। नौकरीपेशा लोगों को सलाह है कि आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों की बात को नजरअंदाज न करें। इसलिए कोशिश करें की आप धैर्य और नम्रता से अपने काम करें। इस राशि के जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें किसी पुराने संपर्क से मदद मिलेगी। आपको सलाह है कि इस अवधि में सोच समझकर निवेश करें आपको फायदा मिल सकता है। आपको सलाह है कि लव लाइफ में ईमानदारी और स्पष्टता बनाकर रखें वरना गलतफहमियां बढ़ सकती हैं।

सिंह टैरो मासिक राशिफल (Singh Tarot Masik Rashifal)

सिंह राशि के लोगों के लिए अगस्त का महीना आत्मविश्वास और आपके नेतृत्व क्षमता को उजागर करने वाला साबित होगा। इस राशि के नौकरीपेशा वर्ग के लोग कार्यस्थल पर टीम लीडर की भूमिका निभाएंगे और अधिकारियों से सराहना मिलेगी। आर्थिक दृष्टि से बात करें तो आपको आय के साथ खर्च भी बढ़ेगा, इसलिए आपको संतुलन बनाकर चलना बेहद जरुरी है। इस महीने प्रॉपर्टी या गाड़ी से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा, जो लंबे समय में लाभदायक रहेगा। आपको सलाह है कि लव लाइफ में थोड़ा अपने पार्टनर को तवज्जो दें। अविवाहित लोगों को सलाह है कि फिलहाल, अपने काम पर फोकस रखें किसी के प्रति आकर्षित न हो जाएं। बात करें आपकी सेहत की तो आपको सिर, त्वचा और रक्तचाप से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। कोशिश करें की आप अधिक गर्म चीजों का सेवन न करें।

कन्या टैरो मासिक राशिफल (Kanya Tarot Masik Rashifal)

कन्या राशि के लोगों के लिए अगस्त का महीना बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। क्योंकि, इस महीने की गई लापरवाही या देरी से आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो फिलहाल, जल्दबाजी करने से बचें। साथ ही इस अवधि में आपके खर्चों में अचानक से बढ़ोतरी हो सकती है। निवेश करने से पहले पूरी जानकारी लेना बेहद जरूरी है। वरना आपको हानि हो सकती है। लव लाइफ में फिलहाल, दूरी बनाकर रखें। अपने पार्टनर के साथ ज्यादा बातचीत करने से आपके पुराने मतभेद फिर से उभर सकते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा क्योंकि, आपको पैरों में दर्द आदि की परेशान हो सकती है।

तुला टैरो मासिक राशिफल (Tula Tarot Masik Rashifal)

तुला राशि के लोगों के लिए अगस्त का महीना सामाजिक जीवन में नई पहचान दिलाने वाला रहेगा। आपको इस महीने नए संबंधों से लाभ होगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए नई योजनाओं में भागीदारी से मान-सम्मान बढ़ेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को मित्रों या सिफारिशों के माध्यम से अच्छा अवसर मिलेगा। धन के मामले में पुराने प्रयास रंग लाएंगे और आय के अतिरिक्त स्रोत खुलेंगे। अगर आप निवेश करने का मन बना रहे हैं तो उसके लिए महीने बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही आपकी लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा। साथ ही आपको अपने पार्टनर के साथ घूमने फिरने के अच्छे अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें तो आपको रक्त संचार की समस्या महसूस होगी।

वृश्चिक टैरो मासिक राशिफल (Vrischik Tarot Masik Rashifal)

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए अगस्त का महीना व्यस्तता और जिम्मेदारियों से भरा होगा, पर मेहनत का फल तुरंत मिलेगा। नौकरीपेशा लोग को उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। आर्थिक मामलों में स्थिरता आएगी, लेकिन निवेश सोच-समझकर ही करना ठीक रहेगा। अगर आप वाहन खरीदने का सोच रहे हैं तो फिलहाल, थोड़ा संयम से काम लें और फिलहाल, सोच समझकर ही कोई फैसला लें। परिवार से सहमति लेने के बाद ही कोई कदम उठाएं। नए रिश्ते की शुरुआत करने वालों को आत्मीय जुड़ाव महसूस होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो आपको जोड़ों का दर्द, कमर और लिवर से जुड़ी तकलीफें उभर सकती हैं। अत्यधिक थकान और तनाव से बचने के लिए समय पर भोजन और पर्याप्त नींद लें।

धनु टैरो मासिक राशिफल (Dhanu Tarot Masik Rashifal)

धनु राशि के लोगों के लिए अगस्त का महीना शिक्षा और यात्रा से जुड़ी गतिविधियां बढ़ेंगी। नौकरीपेशा जातकों को काम के नए तरीके अपनाने से तरक्की मिल सकती है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा या उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक परिणाम मिलेगा। इस महीने आपको विदेश से जुड़े निवेश करने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, इस महीने आपको पीठ और लीवर से जुड़ी समस्या हो सकती है। आपको सलाह है कि तैलीय चीजों से थोड़ा परहेज करें।

मकर टैरो मासिक राशिफल (Makar Tarot Masik Rashifal)

मकर राशि के लोगों के लिए अगस्त का महीना करियर में अचानक बदलाव कराने वाला साबित होगा। यह बदलाव आपके करियर में थोड़ा अस्थिरता लेकर आएगा। लेकिन, आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। इस राशि के जो लोग रिसर्च, बीमा आदि से जुड़े हैं उन्हें नई उपलब्धियां मिलेंगी। पैतृक संपत्ति के मामलों में आपको काफी हलचल का सामना करना पड़ेगा। आपकी लव लाइफ भी थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है क्योंकि, आपके संबंधों में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। इसलिए बातचीत को सीधा, सरल और सटीक रखें।

कुंभ टैरो मासिक राशिफल (Kumbh Tarot Masik Rashifal)

कुंभ राशि के लोगों को अगस्त के महीने में रिश्तों पर विशेष ध्यान देना होगा। कार्यस्थल पर सहयोगियों के साथ तालमेल मजबूत रहेगा और संयुक्त परियोजनाओं में सफलता मिलेगी। जो लोग व्यापार में हैं, उनकी मुलाकात नए पार्टनर से हो सकती है। इस राशि के बेरोजगार लोगों को किसी मित्र के सहयोग से अवसर प्राप्त होगा। इस राशि के कुछ लोग अपनी शादी से जुड़ा कोई प्रस्ताव मिल सकता है। आपको गुर्दों और बीपी से जुड़ी समस्या उभर सकती हैं। इसलिए खानपान और जल का अधिक से अधिक सेवन करें आपको राहत मिलेगी।

मीन टैरो मासिक राशिफल (Meen Tarot Masik Rashifal)

मीन राशि के लोगों को अगस्त के महीने में नौकरी और शरीर से जुड़ी चिंता अधिक रहेगी।जो लोग ऑफिस में हैं, उन्हें टाइम मैनेजमेंट सुधारना होगा, नहीं तो काम का दबाव बढ़ेगा। बेरोजगार लोगों को सरकारी या अनुबंध से जुड़ी नौकरियों में सफलता मिलेगी। साथ ही आपके खर्चे भी इस महीने काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। हालांकि, आप अगर योजना बनाकर निवेश करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आपको अपने वाहन आदि पर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। सिंगल लोग फिलहाल करियर पर ध्यान दें और जल्दबाजी से बचेंगे।

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Updated on:

29 Jul 2026 11:31 am

Published on:

29 Jul 2026 11:28 am

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