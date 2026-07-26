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Aaj Ka Rashifal 26 July 2026: आज किस राशि पर मेहरबान रहेंगे ग्रह, किसे उठाना पड़ सकता है नुकसान?

Aaj Ka Rashifal- 26 जुलाई का दिन सभी आपके के लिए एक जैसा नहीं रहेगा। जानिए 26 जुलाई का सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल।
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भारत

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Akash Dewani

Jul 26, 2026

Aaj Ka Rashifal 26 July 2026 Daily Horoscope Aries to Pisces prediction

Aaj Ka Rashifal 26 July 2026 - जानिए आज क्या कहते है आपके सितारे (फोटो सोर्स- Chatgpt)

Aaj Ka Rashifal 26 July 2026- 26 जुलाई 2026 का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope) आपके दिन से जुड़ी महत्वपूर्ण संभावनाओं का संकेत दे रहा है। आज कुछ राशियों को करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। यदि आप दिन की शुरुआत किसी महत्वपूर्ण निर्णय के साथ करने जा रहे हैं, तो पहले अपनी राशि का आज का राशिफल जरूर पढ़ लें।

आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

मेष राशि के लिए कार्य क्षमता बढ़ाने वाला दिन रहेगा। नए विचार और योजनाओं पर कार्य करने के अवसर मिलेंगे भाग्य के समर्थन से धन लाभ की उम्मीद रख सकते हैं

शुभ रंग- यलो
शुभ अंक- 6

आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

वृषभ राशि की भावनाओं का अतिरिक्त दबाव रहेगा। गलत फैसले लेने से बचना होगा। दूसरे आपका उपयोग अपने विचारों और कार्यों के लिए कर सकते हैं। सावधान रहने की जरूरत है।

शुभ रंग- ऑफ व्हाइट
शुभ अंक- 8

आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

मिथुन राशि के लिए व्यवसाय या कार्यों में नए प्रयोग करने की स्वतंत्रता मिलेगी। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने खर्च कम करने और सभी का सहयोग लेने के लिए प्रयास रत रहने का दिन है।

शुभ रंग- पर्पल
शुभ अंक- 1

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

कर्क राशि के लिए किसी खास उद्देश्य में प्रयासरत रहने का समय है लापरवाही परेशानी में डाल सकती है बड़े हुए खर्चों की चिंता रहेगी प्रेम संबंधों से अपेक्षित सहयोग मिलेगा

शुभ रंग- क्रीम
शुभ अंक- 2

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

सिंह राशि को सीखाने की अपेक्षा सीखने पर जोर देना होगा। शांत रहे तो अपेक्षा से अधिक धन बनाने का दिन रह सकता है। नये भावनात्मक संबंधों के प्रति जबरदस्त आकर्षण महसूस करेंगे।

शुभ रंग- सिल्वर
शुभ अंक- 7

आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

कन्या राशि वालों के लिए कार्यशैली को व्यवस्थित करना होगा। उच्च अधिकारियों और साथी कर्मियों के बीच कड़ी का कार्य करेंगे। नए बातचीत और समझौता को लागू करने में मुख्य भूमिका निभा सकते हैं।

शुभ रंग- ग्रीन
शुभ अंक- 8

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

तुला राशि के लिए साहसिक फैसला लेते हुए आर्थिक बदलाव के लिए आगे बढ़ने का समय है। पेरेंट्स के साथ बातचीत में पारिवारिक जिम्मेदारियां पर सकारात्मक बातचीत हो सकती है। यात्रा टालें

शुभ रंग- लैवेंडर
शुभ अंक- 1

आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

वृश्चिक राशि के लिए शेयर बाजार या छिपे हुए धन का लाभ मिलने की संभावना रहेगी। वार्तालाप में आपका पक्ष मजबूत रह सकता है। संपत्ति विवाद सुलझ सकते हैं प्रतिस्पर्धा या आक्रोश में बनी बनाई बात बिगड़ सकती है

शुभ रंग- हल्का भूरा (Beige)
शुभ अंक- 6

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

धनु राशि के लिए संभावनाओं से भरा दिन है लक्ष्य पूर्ति हो सकती है। सम्मान और स्नेह प्राप्त होंगे। प्रतिष्ठा में वृद्धि के साथ दायित्वों को भी वहन करना पड़ेगा।

शुभ रंग- गोल्डन
शुभ अंक- 3

आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

मकर राशि के लिए विपक्ष हावी होने का प्रयास करेगा नई युक्ति निकालनी होगी। मित्रों से अपेक्षित सहयोग मिलने में कठिनाई अनुभव करेंगे। स्वास्थ्य नरम रहेगा।

शुभ रंग- एमरल्ड
शुभ अंक- 2

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

कुंभ राशि को संतान के भविष्य को लेकर वार्तालाप में संयम और धैर्य रखना होगा। आर्थिक प्रगति का नया प्रारूप बनाने में योग्य लोगों की मदद लेनी होगी। प्रेम संबंधों के प्रति अनुराग बढ़ेगा।

शुभ रंग- कॉफी
शुभ अंक-7

आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

मीन राशि के लिए कार्य कुशलता दिखानी होगी पुराने कार्यों को भी निर्धारित समय पर पूरा करने का दबाव रह सकता है। अत्यंत व्यस्तता के बीच परिवार यह अन्य संबंधों के लिए समय निकालने में कठिनाई महसूस करेंगे।

शुभ रंग- ऑरेंज
शुभ अंक- 9

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Published on:

26 Jul 2026 05:02 am

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