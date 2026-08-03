Saptahik Rashifal 3-9 August 2026: इस सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए क्या कहते हैं सितारे?

कन्या राशि के लिए नई शुरुआत के योग बनेंगे। रूढ़िवादी विचारों वाले लोगों के विरोध का सामना करने के बजाय लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखना बेहतर होगा। काम के क्षेत्र में नई शुरुआत करते समय आप उत्साह और युवा ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। आप बाहरी चीजों से जल्दी प्रभावित हो सकते हैं लेकिन उनमें गहराई की कमी हो सकती है। पेशेवर और व्यक्तिगत लक्षण को प्राप्त करेंगे। धीरे-धीरे स्थितियों में बदलाव महसूस करेंगे। इस दौरान नए लोगों और संपर्कों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। आध्यात्मिक खोज और ध्यान फलदाई और परिवर्तनकारी साबित होंगे। नए अवसरों और रिश्तो की तलाश में बड़े बदलाव के योग बनेंगे।