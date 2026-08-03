Aaj Ka Rashifal 3 August 2026: सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा सावन का पहला सोमवार? पढ़ें दैनिक राशिफल में

Aaj Ka Rashifal 3 August 2026 - जानिए आज क्या कहते है आपके सितारे (फोटो सोर्स- Chatgpt)
Aaj Ka Rashifal 3 August 2026- सावन का पहला सोमवार भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है। वहीं, 3 अगस्त 2026 का राशिफल कई राशियों के लिए नए अवसर और शुभ संकेत लेकर आया है। कुछ लोगों को सोच-समझकर निर्णय लेने की जरूरत होगी, जबकि कई राशियों को करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों में लाभ मिलने के योग हैं। जानिए 3 अगस्त 2026 का सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope)।
मेष राशि को समस्याओं के व्यावहारिक दृष्टिकोण खोजने होंगे। लगातार कर्मशील बने रहने से तनाव कम होगा। घटनाक्रम मन मुताबिक होने तक धैर्य पूर्वक इंतजार करें।
शुभ रंग- ऑरेंज
शुभ अंक- 9
वृषभ राशि के लिए मजबूत अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। कम सुविधाओं में अधिक परिणाम देने के लिए तैयार रहे। भावनाओं की अपेक्षा वास्तविक मामलों को महत्व दें।
शुभ रंग- ब्राइट व्हाइट
शुभ अंक- 7
मिथुन राशि के लिए उच्च अधिकारियों का रुख असामान्य रूप से नियंत्रणकारी रह सकता है। परिणाम शीघ्रता से देने होगे प्रेम और अध्यात्म के लिए समय निकालना मुश्किल रहेगा।
शुभ रंग- लैवेंडर
शुभ अंक- 1
कर्क राशि को विरोधियों के प्रति सजगता और अपने कार्यों में विनम्रता के साथ कार्य कुशलता दिखानी होगी। भाग्य का समर्थन मिलेगा पुरानी मेहनत का फल मिलने से अतिरिक्त खुशी महसूस करेंगे।
शुभ रंग- क्रीम
शुभ अंक- 8
सिंह राशि को संघर्ष और परिश्रम के परिणाम थोड़े देरी से मिल सकते हैं। भावनात्मक संबंधों से जरूरी सहयोग और समर्पण मिलेगा मांगलिक कार्यों पर धन खर्च होगा।
शुभ रंग-पीच
शुभ अंक- 7
कन्या राशि को व्यवसाय को तेज गति से बढ़ाने के प्रयास करने होगें। जीवन शैली में बदलाव संबंधी विचार हावी रहेंगे। उच्च अधिकारियों का खुलकर समर्थन मिलेगा पुरानी प्रतिष्ठा और अधिकार फिर से मिलेगे।
शुभ रंग- डार्क ब्राउन
शुभ अंक- 4
तुला राशि को जिम्मेदारी पूर्ण कार्य करना होगा। बचते-बचते भी विवाद पूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। शब्दों की गरिमा बनाए रखें।
शुभ रंग- ग्रे
शुभ अंक- 9
वृश्चिक राशि वाले शैक्षणिक कार्यों में कम समय में अधिक क्षमता से कार्य करके परिणाम से सबको चौंका सकते हैं। विविधता से भरे आयोजन का हिस्सा हो सकते हैं। प्रेम संबंधों निकटता बढ़ेगी।
शुभ रंग- स्काई ब्लू
शुभ अंक- 2
धनु राशि का प्रिय जनों से संवाद बेहतर होगा। प्रतिस्पर्धा में उलझने से एकाग्रता से जुड़े मुद्दे पर समस्या महसूस करेंगे। भावनात्मक संबंधों में सकारात्मक बातचीत होगी।
शुभ रंग- क्रीम
शुभ अंक- 8
मकर राशि को भाई बहनों से वार्तालाप में संयम रखना होगा। परिवार में अधिकार और दायित्वों को लेकर किंचित तनाव रह सकता है। यात्रा टालें।
शुभ रंग- पर्पल
शुभ अंक- 7
कुंभ राशि को मेहनत का प्रतिफल आश्वासनो के रूप में मिलने से निराशा होगी। आधुनिक सुख सुविधा पर अतिरिक्त धन खर्च के योग बन रहे हैं। बचत के निवेश में सावधानी रखनी होगी।
शुभ रंग- यलो
शुभ अंक- 5
मीन राशि में मार्केटिंग से जुड़े लोगों को नए अनुबंध मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में यादगार दिन हो सकता है। प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
शुभ रंग- कॉपर
शुभ अंक- 4
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