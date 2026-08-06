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Aaj Ka Rashifal 6 August 2026: सभी राशियों के कैसा रहेगा दिन? किस राशि के लिए आ रहे शुभ संकेत, जाने दैनिक राशिफल में

Aaj Ka Rashifal- 6 अगस्त का दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। जानिए सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल।
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भारत

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Akash Dewani

Aug 06, 2026

Aaj Ka Rashifal 6 August 2026 Daily Horoscope Aries to Pisces prediction

Aaj Ka Rashifal 6 August 2026 - जानिए आज क्या कहते है आपके सितारे (फोटो सोर्स- Chatgpt)

Aaj Ka Rashifal 6 August 2026- 6 अगस्त 2026 का राशिफल कई राशियों के लिए नए अवसर और शुभ संकेत लेकर आया है। कुछ लोगों को सोच-समझकर निर्णय लेने की जरूरत होगी, जबकि कई राशियों को करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों में लाभ मिलने के योग हैं। जानिए 6 अगस्त 2026 का सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope)।

आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

मेष राशि के लिए ख्याति और सफलता और अतिरिक्त लाभ मिलने का दिन हो सकता है। सकारात्मक सोच के साथ समय बद्ध कार्य और गरिमा पूर्ण व्यवहार रखना होगा।

शुभ रंग- रेड
शुभ अंक- 5

आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

वृषभ राशि को परिवार में सद्भावना के साथ सहयोगात्मक बात चित के प्रयास करने होंगे। स्थितियां तनाव पूर्ण हो सकती है। धार्मिक यात्रा पर जाने के संयोग बनेंगे।

शुभ रंग- कॉफी
शुभ अंक- 4

आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

मिथुन राशि के लिए लाभ कारी योजनाओं में शामिल होने के संयोग बनेंगे। व्यापार और मित्रता के लिए व्यक्तिओं का चुनाव बहुत समझदारी से करना होगा। यात्रा टालें।

शुभ रंग- पीच
शुभ अंक- 9

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

कर्क राशि के लिए भूमि और भवन खरीद के योग बन रहे हैं। बचत का सही जगह उपयोग करना होगा। प्रतिस्पर्धा से बचें कार्य कुशलता बढ़ानी होगी।

शुभ रंग- यलो
शुभ अंक- 6

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

सिंह राशि के अधिकारों में वृद्धि होगी। विलासिता के जीवन के प्रति आकर्षण महसूस करेंगे। रुका हुआ धन मिलेगा मांगलिक कार्यों की योजना बनेगी।

शुभ रंग- ग्रे
शुभ अंक- 7

आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

कन्या राशि को परिस्थितियों से तालमेल बैठा कर चलना होगा। विरोधी मुखर हो सकते हैं। भावनात्मक संबंधों से ज्यादा उम्मीद ना रखें। यात्रा में सावधानी रखे।

शुभ रंग- ग्रीन
शुभ अंक- 3

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

तुला राशि के कलाकारों और साहित्यकारों को सम्मान और धन मिलने की संभावना है। प्रेम संबंधों में सकारात्मक निकटता बढ़ेगी। एक दूसरे से शिक्षा और जॉब में मदद मिलेगी।

शुभ रंग- ब्राइट व्हाइट
शुभ अंक- 2

आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

वृश्चिक राशि को संपत्ति संबंधी मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। कुटिल लोग धोखा देने का प्रयास कर सकते हैं। आध्यात्मिक यात्रा पर जाने की संभावना रहेगी।

शुभ रंग- लैवेंडर
शुभ अंक- 1

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

धनु राशि को कार्य कुशलता दिखानी होगी। भाग्य का साथ मिलेगा। पेरेंट्स से बातचीत में सावधानी रखनी होगी। पुराने वादे पूरे करने का दबाव रहेगा।

शुभ रंग- डार्क ब्राउन
शुभ अंक- 5

आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

मकर राशि के लिए परिश्रम की अधिकता रहेगी। वांछित परिणाम शीघ्रता से मिलेंगे। सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा। राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी होने की संभावना है.

शुभ रंग- एमरल्ड
शुभ अंक- 8

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

कुंभ राशि वालों की सलाह से दूसरे लाभांवित हो ऐसे योग बन रहे हैं। शिक्षा और प्रबंधन से जुड़े कार्यों में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। न्यायालय में सावधानी से अपना पक्ष रखें।

शुभ रंग- स्काई ब्ल्यू
शुभ अंक- 7

आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

मीन राशि को बिना पूरी तैयारी के कार्य आरंभ करने से बचना होगा। लंबी दूरी की यात्रा योजना टालना सही रहेगा। पुराने निवेश से अच्छा फायदा हो सकता है।

शुभ रंग- पर्पल
शुभ अंक- 3

Masik Rashifal August 2026: अगस्त में किस राशि को मिलेगा धन लाभ, किसे रहना होगा बेहद सतर्क, जानिए मासिक राशिफल में

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Monthly Horoscope Masik Rashifal August 2026

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Published on:

06 Aug 2026 05:30 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 6 August 2026: सभी राशियों के कैसा रहेगा दिन? किस राशि के लिए आ रहे शुभ संकेत, जाने दैनिक राशिफल में

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