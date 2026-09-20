Aaj Ka Rashifal 20 September 2026: दैनिक राशिफल में जानें, कैसा रहेगा आज का दिन?

Aaj Ka Rashifal 20 September 2026: आज के दिन कुछ राशियों के लिए नई संभावनाएं और सकारात्मक संकेत लेकर आया है। कुछ जातकों को आज धैर्य और समझदारी से फैसले लेने होंगे, वहीं कई राशियों के लिए करियर, कारोबार, प्रेम, परिवार और आर्थिक मामलों में प्रगति के योग बन रहे हैं। जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का 20 सितंबर 2026 का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi)।