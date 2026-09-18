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Aaj Ka Rashifal 18 September 2026: क्या कहते है आज के सितारे? जाने दैनिक भविष्यफल में

Aaj Ka Rashifal-18 सितंबर का दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। जानिए सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल।
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भारत

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Akash Dewani

Sep 18, 2026

aaj ka rashifal 18 september 2026 daily horoscope hindi

Aaj Ka Rashifal 18 September 2026- जानिए आज क्या कहते है आपके सितारे (फोटो सोर्स- Chatgpt)

Aaj Ka Rashifal 18 September 2026: आज के दिन कुछ राशियों के लिए नई संभावनाएं और सकारात्मक संकेत लेकर आया है। कुछ जातकों को आज धैर्य और समझदारी से फैसले लेने होंगे, वहीं कई राशियों के लिए करियर, कारोबार, प्रेम, परिवार और आर्थिक मामलों में प्रगति के योग बन रहे हैं। जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का 18 सितंबर 2026 का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi)।

आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

मेष राशि को मेहनत के फल का थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। विवादों में उलझने से बचना होगा। पेरेंट्स के व्यवहार से निराशा महसूस करेंगे।

शुभ रंग- कॉपर कलर
शुभ अंक- 5

आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

वृषभ राशि लको प्रेम में साथी का व्यवहार आनंदित करेगा। आर्थिक तौर भी पर पहले से बेहतर महसूस करेंगे। कार्य स्थल पर नियमों का पालन करना आगामी परेशानियों से बचाएगा।

शुभ रंग- कॉफी कलर
शुभ अंक- 9

आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

मिथुन राशि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोग अत्यधिक व्यस्त रह सकते हैं। पारिवारिक जीवन के लिए समय निकालना कठिन रहेगा। धार्मिक यात्राओं से मानसिक सन्तोष मिलेगा।

शुभ रंग- ग्रे कलर
शुभ अंक- 8

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

कर्क राशि को मानसिक क्रियाशीलता और आंतरिक ऊर्जा का उपयोग सही दिशा में करना होगा। कार्यों में निरंतरता बनाए रखनी होगी। निकट संबंधों के भरोसे पर खरा उतरने की चुनौती रहेगी।

शुभ रंग: यलो कलर
शुभ अंक: 2

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

सिंह राशि का कार्यशीलता का विस्तार होगा। नए क्षेत्रों से चुनौती का सामना करने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। वाहन सावधानी पूर्वक संचालित करें।

शुभ रंग: मैंगो कलर
शुभ अंक: 1

आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

कन्या राशि की व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ेगी।आपके नीतिगत फैसलों से व्यापार में अतिरिक्त लाभ बढ़ेगा घर परिवार से मांगलिक कार्यों की सूचना मिल सकती है।

शुभ रंग-डार्क ग्रीन कलर
शुभ अंक- 9

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

तुला राशि व्यावसायिक सौदों या भावनात्मक संबंधों में अस्थिरता की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। विरोधियों के व्यवहार पर विशेष ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य पर ध्यान दें।

शुभ रंग- ऑफ व्हाइट
शुभ अंक- 2

आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

वृश्चिक राशि को सफलता पर गर्व करने के अवसर मिलेंगे। साथी कर्मियों को महत्व देना होगा।परिवार में प्रतिष्ठा के लिए धन खर्च करना पड़ सकता है।

शुभ रंग- लाइट ब्राउन
शुभ अंक- 5

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

धनु राशि के लिए अच्छे भविष्य के लिए कठिन फैसले लेने का सही समय हो सकता है। पेरेंट्स के विचारों से सहमत होना कठिन लगेगा। व्यवसायिक यात्रा सफल रह सकती है।

शुभ रंग- डार्क ग्रीन कलर
शुभ अंक- 6

आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

मकर राशि को प्रेम और उससे जुड़े मामलों में बेहद सावधानी से व्यवहार करने की आवश्यकता रहेगी। अपेक्षाओं का दबाव नए तनाव दे सकता है। शेयर मार्केट से लाभान्वित होंगे। यात्रा टालें।

शुभ रंग- रेड कलर
शुभ अंक- 4

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

कुंभ राशि के जातक रूकावटो और अव्यवस्थाओं को दूर करते हुए लक्ष्यों की तरफ अग्रसर होगें। पारिवारिक मामलों में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा धार्मिक कार्यों से जुड़ाव बढ़ेगा।

शुभ रंग- पर्पल कलर
शुभ अंक- 7

आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

मीन राशि को विदेशो से जुड़े मामलों में भाग्य का समर्थन मिलेगा। सुरक्षा और गोपनीयता से सम्बंधित मामलों में समझौता न करें। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे।

शुभ रंग-महरून
शुभ अंक- 3

Saptahik Rashifal 13-19 September 2026 : सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह? जाने Weekly Horoscope में

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Saptahik Rashifal 13-19 September 2026

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Published on:

18 Sept 2026 05:30 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 18 September 2026: क्या कहते है आज के सितारे? जाने दैनिक भविष्यफल में

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