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Aaj Ka Rashifal 17 September 2026: मेष से तुला और धनु से मीन तक, कैसा रहेगा आज का दिन? जानें दैनिक राशिफल में

Aaj Ka Rashifal-17 सितंबर का दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। जानिए सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल।
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भारत

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Akash Dewani

Sep 17, 2026

aaj ka rashifal 17 september 2026 daily horoscope hindi

Aaj Ka Rashifal 17 September 2026- जानिए आज क्या कहते है आपके सितारे (फोटो सोर्स- Chatgpt)

Aaj Ka Rashifal 17 September 2026: आज के दिन कुछ राशियों के लिए नई संभावनाएं और सकारात्मक संकेत लेकर आया है। कुछ जातकों को आज धैर्य और समझदारी से फैसले लेने होंगे, वहीं कई राशियों के लिए करियर, कारोबार, प्रेम, परिवार और आर्थिक मामलों में प्रगति के योग बन रहे हैं। जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का 17 सितंबर 2026 का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi)।

आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

मेष राशि का कुशल नेतृत्व के दम पर कार्यस्थल पर सम्मान बढ़ेगा। कठिन कार्य को पूरा करने में भूमिका रहेगी। उच्च अधिकारियों का समर्थन मिलेगा। प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी। यात्रा टालें।

शुभ रंग- पीच कलर
शुभ अंक- 7

आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

वृषभ राशि की नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। प्रतिस्पर्धा में आगे रहने के अवसर बनेंगे भावनात्मक रूप से चोट पहुंच सकती है। सावधानी रखनी होगी।

शुभ रंग- ऑफ व्हाइट
शुभ अंक- 9

आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

मिथुन राशि की महत्त्वाकांक्षा पूर्ति के लिए अनुचित गठजोड़ बाद में तकलीफ दे सकते हैं। पुराने लेनदेन से जुड़े विवाद फिर से उभर सकते हैं परिवार जनों का सानिध्य मिलेगा।

शुभ रंग- यलो कलर
शुभ अंक- 6

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

कर्क राशि को किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूरे मनोयोग से प्रयत्न करने का समय है। सफलता एकाग्रता पर निर्भर करेगी। शेयर बाजार से आकस्मिक रूप से लाभान्वित हो सकते हैं।

शुभ रंग: ऑरेंज कलर
शुभ अंक: 8

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

सिंह राशि दिख रही संभावनाओं को परिणाम में बदलने के लिए प्रयास करने होंगे। दूसरों के भरोसे बैठने से निराशा मिल सकती है। भूमि भवन व्यवसाय में लाभ के योग है.

शुभ रंग: कॉपर कलर
शुभ अंक: 2

आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

कन्या राशि को निकटवर्ती लोगों के विचारों से निराशा हो सकती है। परिस्थितियों को संभालने और नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा लगानी होगी। वैवाहिक रिश्तों में तनाव कम होंगे।

शुभ रंग- लाइट यलो कलर
शुभ अंक- 3

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

तुला राशि के जातक न्यायिक प्रकरण में अपना पक्ष मजबूती से रखें। छिपे हुए शत्रुओं से सावधान रहना होगा। यात्रा में सावधानियां बरतनी होगी। बचत खर्च होगी।

शुभ रंग- डायमंड ब्राइट कलर
शुभ अंक- 1

आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

वृश्चिक राशि को वर्चस्व बढाने के लिए संघर्ष से गुजरना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में साथी से बातचीत में स्नेहपूर्ण और कोमलता से किया व्यवहार संबंधों को मजबूती देगा।

शुभ रंग- पिंक कलर
शुभ अंक- 4

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

धनु राशि के पुराने हिसाब किताब परेशानी का कारण बन सकते हैं। परिवार में सद्भावना बनाए रखने के लिए त्याग और सहनशीलता से काम लेना होगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

शुभ रंग- गोल्डन कलर
शुभ अंक- 3

आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

मकर राशि को मशीनरी और तकनीकी से जुड़े कार्यों में रुचि बढ़ेगी। शारीरिक परिश्रम बढ़ेगा। जमीन जायदाद संबंधी मामलों में भाग्य का साथ मिलेगा।

शुभ रंग- पीकॉक ब्ल्यू
शुभ अंक- 6

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

कुंभ राशि के मान सम्मान में वृद्धि होगी परिजनों से शुभ समाचार मिलने की संभावना है। व्यापार में प्रतिस्पर्धा से बचना होगा। सरकारी तंत्र का सहयोग मिलेगा।

शुभ रंग- नेवी ब्ल्यू कलर
शुभ अंक- 7

आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

मीन राशि को नई जॉब के लिए इंटरव्यू में सफलता की संभावना बनेगी। संतान का व्यवहार अनुकूल रहेगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी बुजुर्गों का सानिध्य मिलेगा।

शुभ रंग- लाइट ब्राउन कलर
शुभ अंक- 5

Saptahik Rashifal 13-19 September 2026 : सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह? जाने Weekly Horoscope में

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Published on:

17 Sept 2026 05:30 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 17 September 2026: मेष से तुला और धनु से मीन तक, कैसा रहेगा आज का दिन? जानें दैनिक राशिफल में

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