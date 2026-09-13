Aaj Ka Rashifal 13 September 2026: आज किसे मिल सकता है मान-सम्मान! जानिए आपके राशिफल में

Aaj Ka Rashifal 13 September : आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, तृतीया तिथि सुबह 7:08 बजे प्रारंभ होगी। आज रविवार है। मान्यता है कि इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नानकर सूर्य देव को जल अर्पित करने से मान—प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। सूर्यदेव कुछ राशियों के लिए आज जहां सरकारी पक्ष से संबंधित कठिनाई दे सकते हैं वहीं कुछ अन्य जातकों के लिए धन संपत्तिकारक भी साबित हो सकते हैं। जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का 13 सितंबर 2026 का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi)