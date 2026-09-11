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Aaj Ka Rashifal 11 September 2026: आज किसका साथ देंगे सितारे? जानिए दैनिक राशिफल में

Aaj Ka Rashifal-11 सितंबर का दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। जानिए सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल।
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भारत

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Akash Dewani

Sep 11, 2026

aaj ka rashifal 11 september 2026 daily horoscope hindi

Aaj Ka Rashifal 11 September 2026- जानिए आज क्या कहते है आपके सितारे (फोटो सोर्स- Chatgpt)

Aaj Ka Rashifal 11 September 2026: आज के दिन कुछ राशियों के लिए नई संभावनाएं और सकारात्मक संकेत लेकर आया है। कुछ जातकों को आज धैर्य और समझदारी से फैसले लेने होंगे, वहीं कई राशियों के लिए करियर, कारोबार, प्रेम, परिवार और आर्थिक मामलों में प्रगति के योग बन रहे हैं। जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का 11 सितंबर 2026 का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi)।

आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

मेष राशि को कार्यों की गति बढ़कर आवश्यक लक्ष्य संध्या से पहले प्राप्त करने होंगे। बाद के लिए बचे कार्यों में अधिक धन खर्च के साथ कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होने की संभावना है। यात्रा टालें।

शुभ रंग- कॉपर कलर
शुभ अंक- 3

आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

वृषभ राशि को दिन भर के परिश्रम के बाद प्रियजनों के साथ मनोरंजन और आनंद से परिपूर्ण समय बिताने के अवसर मिलेंगे। शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़े लोगों को एकाग्रता बनाएं रखने में कठिनाई हो सकती है।

शुभ रंग- ग्रे कलर
शुभ अंक- 6

आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

मिथुन राशि के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। लापरवाही कार्यों को लंबे समय तक पेंडिंग रख सकती है। छोटे-छोटे सौदे लाभकारी रहेंगे। शिक्षक और प्रशिक्षण से जुड़े कार्यों में मान सम्मान बढ़ेगा।

शुभ रंग- ग्रीन कलर
शुभ अंक- 9

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

कर्क राशि को बड़ी सफलता के लिए थोड़ा और धैर्य दिखाने की आवश्यकता है। शेयर मार्केट से जुड़ी गतिविधियों में स्वयं के साथ दूसरों को भी लाभ अर्जित कराने में सफल रहेंगे।

शुभ रंग: क्रीम कलर
शुभ अंक: 2

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

सिंह राशि के जातक नए प्रकार की व्यवसाय में किस्मत आजमाने की कोशिश करेंगे। प्रेम संबंधों की प्रति अनुराग बढ़ेगा। सुल्तान के विषय में थोड़ी चिंताएं रहेंगी।

शुभ रंग: ऑफ व्हाइट
शुभ अंक: 7

आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

कन्या राशि का विलासिता से जुड़े कार्यों के प्रति मन में आकर्षण बढ़ेगा। विरोधी कुटिलता पूर्वक कार्य में बाधा डालने का प्रयास करेंगे। पुराने संपर्कों से वांछित मदद समस्याओं से बचाएगी।

शुभ रंग- डार्क ब्ल्यू कलर
शुभ अंक- 4

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

तुला राशि के लिए सामान्य से बेहतर परिणाम वाला दिन है। फैशन और मनोरंजन से जुड़े व्यवसाय में कार्य कर रहे लोग अधिक लाभान्वित होंगे। प्रेम संबंधों में साथी की प्रतिक्रिया सकारात्मक हो सकती है।

शुभ रंग- लैवेंडर कलर
शुभ अंक- 1

आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

वृश्चिक भूमि और भवन के व्यवसाय में विवादों को अपनी शर्तों पर सुलझाने में सफलता का दिन हो सकता है। उच्च अधिकारी सहयोग करेंगे। पेरेंट्स के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा।

शुभ रंग- रेड कलर
शुभ अंक- 2

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

धनु राशि को मानसिक शांति के लिए यात्रा पर जाने की संभावना रहेगी। जॉब परिवर्तन के लिए किए जा रहे प्रयासों को आंशिक सफलता मिलेगी। शैक्षणिक गतिविधियों के इच्छित परिणाम मिलेंगे।

शुभ रंग- लाइट ब्राउन
शुभ अंक- 4

आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

मकर राशि के जातक मन में थोड़ी निराशा महसूस करेंगे। कार्यों की गति अपेक्षाकृत कम रहेगी। धन लाभ के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। मित्रों का सानिध्य मिलेगा।

शुभ रंग- पीच कलर
शुभ अंक- 7

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

कुंभ राशि को कोई खास विचार मन पर हावी रहेगा। दूसरों की भावनाओं की अनदेखी हो सकती है। साझेदारों के साथ बातचीत में विनम्रता रखनी होगी। आर्थिक लाभ बढ़ेगे।

शुभ रंग- कॉफी कलर
शुभ अंक- 5

आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

मीन राशि को नई प्रशिक्षण के लिए स्वयं को तैयार करना होगा। वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किए तो सफलता जल्दी मिलेगी। ईर्षा और द्वेष रखने वाले लोगों से दूरी बनानी होगी।

शुभ रंग- गोल्डन ग्रीन कलर
शुभ अंक- 3

Tarot Saptahik Rashifal 6-12 September 2026: 12 राशियों के कैसा रहेगा सितंबर का अगला हफ्ता? किसे मिलेगा लाभ?

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Published on:

11 Sept 2026 05:00 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 11 September 2026: आज किसका साथ देंगे सितारे? जानिए दैनिक राशिफल में

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