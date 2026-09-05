Tarot Saptahik Rashifal 6-12 September 2026: 12 राशियों के कैसा रहेगा सितंबर का अगला हफ्ता? किसे मिलेगा लाभ?

कन्या राशि के जातकों के कामकाज आज बनते बनते थोड़ा अटक सकते हैं। आपको सलाह है कि अगर आप इस हफ्ते प्रॉपर्टी खरीदने का बेचने का मन बना रहे हैं तो इससे जुड़े निर्णय सोच समझकर लें। वरना आपको नुकसान हो सकता है। अगर किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो घर की सुरक्षा का इंतजाम अच्छे से करके ही जाएं। किसी बात को लेकर परिवारवालों के साथ आपका मतभेद हो सकता है। साथ ही आपको अपने जीवनसाथी की सहयोग भी नहीं मिल पाएगा।