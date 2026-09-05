5 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राशिफल

Aaj Ka Rashifal 5 September 2026: जानें आज किस राशि के बनेंगे काम और किसे रहना होगा सावधान

Aaj Ka Rashifal-5 सितंबर का दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। जानिए सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Akash Dewani

Sep 05, 2026

aaj ka rashifal 5 september 2026 daily horoscope hindi

Aaj Ka Rashifal 5 September 2026- जानिए आज क्या कहते है आपके सितारे (फोटो सोर्स- Chatgpt)

Aaj Ka Rashifal 5 September 2026: आज के दिन कुछ राशियों के लिए नई संभावनाएं और सकारात्मक संकेत लेकर आया है। कुछ जातकों को आज धैर्य और समझदारी से फैसले लेने होंगे, वहीं कई राशियों के लिए करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में प्रगति के योग बन रहे हैं। जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का 5 सितंबर 2026 का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi)।

आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

मेष राशि के लिए सार्वजनिक जीवन में मेल मुलाकातों का दौर शुरू हो सकता है। व्यवसाय तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए परिश्रम के साथ सूझबूझ का इस्तेमाल करना होगा। यात्रा टालें।

शुभ रंग- ग्रे कलर
शुभ अंक-6

आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

वृषभ राशि को पारिवारिक या सामाजिक तौर पर बातचीत में भावनाओं को महत्व देने से बचना होगा। विशिष्ट कार्यों को दोपहर से पहले पूरा कर ले। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना बरतें।

शुभ रंग- डायमंड ब्राइट कलर
शुभ अंक- 7

आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

मिथुन राशि को अपने कार्यों पर गर्वित होने के मौके मिलेंगे। आपकी मदद से दूसरों का उत्साह बढ़ेगा। आर्थिक रूप से पिछले चिंताओं को दूर करने की स्थिति बनेगी।

शुभ रंग- ऑरेंज कलर
शुभ अंक- 5

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

कर्क राशि को नियमों की पालन करके संकटों से बचाव करना होगा। उच्च अधिकारियों से व्यर्थ के मुद्दों पर तनाव लेने से बचे। मार्केटिंग से जुड़े कार्यों में लाभ के अवसर बनेंगे।

शुभ रंग: यलो कलर
शुभ अंक: 1

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

सिंह राशि के लिए कल्पनाओं को साकार करने के अवसर बनेंगे। मर्यादाओं की अवहेलना करने से बचना होगा। व्यावसायिक मुलाकातों में बातचीत कम शब्दों में अभिव्यक्त करें।

शुभ रंग: रेड कलर
शुभ अंक: 9

आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

कन्या राशि को योजना में नए चैलेंज आ सकते हैं। तकनीकी और पारिवारिक सहयोग से आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। संतान के व्यवहार चिंता रहेगी।

शुभ रंग- ग्रीन कलर
शुभ अंक- 9

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

तुला दोपहर बाद से कार्यों की दिशा को स्टार रखने में समस्या अनुभव करेंगे। तकनीकी दक्षता के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों से लाभान्वित हो सकते हैं। परिचितों के स्वास्थ्य को लेकर तनाव महसूस होगा।

शुभ रंग- पिंक कलर
शुभ अंक- 2

आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

वृश्चिक राशि के संसाधनों की कमी से जूझते हुए लक्ष्यों को प्राप्त करने की जिम्मेदारी उठानी होगी। बैंकिंग और अन्य प्रकार के धन से जुड़े व्यवसाय में सावधानी रखनी होगी।

शुभ रंग- कॉफी कलर
शुभ अंक- 6

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

धनु राशि का संकल्प पूरे करने का दिन है। आत्मविश्वास का स्तर ऊंचा रहेगा। लगातार परिणाम मिलने से आर्थिक लाभ की स्थिति में सुधार आएगा। यात्रा में जोखिम न उठाएं।

शुभ रंग- पर्पल कलर
शुभ अंक- 8

आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

मकर राशि को आकस्मिक रूप से प्रोग्राम बदलने पड़ सकते हैं। साझेदारी व्यवसाय में तनाव की स्थिति रहेगी। प्रेम में आपसी सहयोग मिलेगा।

शुभ रंग- ऑफ व्हाइट
शुभ अंक- 4

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

कुंभ राशि को राजनीतिक मामलों में सावधानी रखनी होगी। प्रतिस्पर्धा में कड़ी मेहनत से गुजरना होगा। भावनात्मक रिश्तों से आर्थिक सहयोग मिलेगा।

शुभ रंग- ब्ल्यू कलर
शुभ अंक- 9

आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

मीन राशि का जन सम्पर्क बढ़ेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। व्यावसायिक गतिविधियों में लापरवाही से बचना होगा। शेयर बाजार से लाभान्वित हो सकते हैं।

शुभ रंग- गोल्डन ग्रीन कलर
शुभ अंक- 3

Saptahik Rashifal 30 August-5 September 2026: सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा सितंबर के प्रारंभिक दिन? जानें साप्ताहिक राशिफल में

ये भी पढ़ें
Weekly Horoscope Saptahik Rashifal 30 August-5 September 2026

खबर शेयर करें:

Published on:

05 Sept 2026 05:30 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 5 September 2026: जानें आज किस राशि के बनेंगे काम और किसे रहना होगा सावधान

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Aaj Ka Rashifal 4 September 2026: सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? जानें दैनिक राशिफल में

aaj ka rashifal 4 september 2026 daily horoscope hindi
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 3 September 2026: सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा दिन? जानें दैनिक राशिफल में

aaj ka rashifal 3 september 2026 daily horoscope hindi
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 2 September 2026: 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा दिन, जानें शुभ रंग और जरूरी संकेत

aaj ka rashifal 2 september 2026 daily horoscope hindi
राशिफल

Tarot Masik Rashifal September 2026: मेष, तुला, मकर, मीन समेत सभी 12 राशियों के कैसा रहने वाला है सितंबर?

tarot masik rashifal monthly horoscope september 2026
भारत

Masik Rashifal September 2026: सितंबर में किस राशि को रहना होगा सतर्क, किसके हिस्से आएगा लाभ? जानें मासिक राशिफल में

monthly horoscope masik rashifal september 2026
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.