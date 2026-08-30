Tarot Saptahik Rashifal 30 August-5 September 2026: सितंबर की शुरुआत में क्या मिलेगा शुभ संकेत? धन-करियर में होगा बड़ा बदलाव

Tarot Weekly Horoscope: टैरो साप्ताहिक राशिफल 30 अगस्त से 5 सितंबर 2026 मेष से मीन तक जानें कैसा रहेगा आपका सप्ताह (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)
Tarot Weekly Horoscope 30 August-5 September 2026: अगस्त के अंतिम दो दिन और सितंबर महीने की शुरुआत में कई राशियों के पेंडिंग काम पूरे हो सकते हैं, जबकि सब्र और समझदारी उनका सबसे बड़ा हथियार साबित होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि 30 अगस्त से 5 सितंबर 2026 के मेष से मीन राशि के लिए किस्मत में क्या है, तो टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा का यह साप्ताहिक टैरो राशिफल अवश्य पढ़ें।
मेष राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शुभ साबित होगा। क्योंकि, इस हफ्ते नौकरी से संबंधित कोई नया प्रस्ताव मिल सकता है। निर्णय लेते समय जल्दबाजी न करें और सभी पहलुओं पर विचार करें। माता पिता की अपनी संतान के प्रति लगाव पहले से काफी ज्यादा होगा। व्यापार में नए अनुबंध बन सकते हैं, जो भविष्य में लाभकारी साबित होंगे। बात करें आपकी पर्सनल लाइफ की तो इस हफ्ते दांपत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा और पार्टनर के साथ घूमने-फिरने का अवसर मिल सकता है।
वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह लोगों के लिए मार्गदर्शन की भूमिका निभाएगा। इस हफ्ते कई लोग आपसे मुलाकात करने के लिए आ सकते हैं जो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आपकी सलाह लेंगे। लेकिन, भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। भाई-बहनों या सहयोगियों के साथ तालमेल में कमी आ सकती है, सभी के साथ बातचीत करते हुआ शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझकर करें। धैर्य और समझदारी से काम ले।
मिथुन राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह व्यापार में नई योजनाओं को शुरू करने के लिए अच्छा रहेगा। आपके किए गए प्रयासों से व्यवसाय में प्रगति होगी। प्रेम संबंधों में सफलता के योग हैं और साथी के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। यह सप्ताह मनोरंजन मौज मस्ती और खेलकूद से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में भी परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेगी।
कर्क राशि के लोगों के लिए सप्ताह मित्रों या नजदीकी लोगों से धोखा मिल सकता है। इसलिए थोड़ा सतर्क रहें। किसी को उधार देने से बचें। लंबे समय से चली आ रही प्रेम संबंधों को इस हफ्ते विवाह का रूप ले सकता है। इसलिए प्रयास जारी रखें। आर्थिक स्थिति मजबूती बनी रहेगी। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।
सिंह राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है। रिश्ते, अवसर और चुनौतियां एक साथ सामने आ सकती हैं। आपको सलाह है कि किसी अनजान व्यक्ति की सलाह न माने उनकी बातों में आकर कोई भी निर्णय न लें। वरना बेवजह की उलझन हो सकती है। यह समय धैर्यपूर्वक काम लेने का है।
कन्या राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह आपके लिए कोई बड़ी सफलता लेकर आ सकता है लेकिन, थोड़ा संभलकर रहें क्योंकि, आपके सहकर्मी आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं। सतर्क रहकर अपने कार्य पर ध्यान दें। । प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं। साहित्य और संगीत में रुचि लाभकारी सिद्ध होगी। हालांकि, इस हफ्ते अधूरे काम के कारण थोड़ी निराशा हो सकती है। आज आप दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे।
तुला राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह अपनी दिनचर्या और जीवनशैली में सुधार करने की आवश्यकता है। खानपान में थोड़ा ख्याल रखें वरना आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। कार्य योजनाएं अपेक्षित रूप से पूरी नहीं होंगी, जिस वजह सा आप थोड़ा निराश हो सकते हैं। हालांकि, नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यह समय आपके लिए धैर्य और सतर्कता के साथ आगे बढ़ने का है।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शांतिपूर्वक और ज्ञानवर्धक साबित रहेगा। दूसरों की बातों में आकर निर्णय लेने से बचें। वहीं, व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए नई उपलब्धियों प्राप्त होंगी। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और प्रियजन से कोई विशेष उपहार मिलने की संभावना हैं। यात्रा करने से पहले ईश्वर का स्मरण करना आपके लिए शुभ रहेगा।
धनु राशि के लोगों के लिए सप्ताह थोड़ा मानसिक उलझन से राहत दिलाने वाला रहेगा। कार्यक्षेत्र में सहयोगियों से तालमेल बैठाना आवश्यक रहेगा। रविवार को निजी जीवन में थोड़ी निराशा हो सकती है। लेकिन, सोमवार को अनुभव से सीख लेकर आप बेहतर निर्णय लेंगे। यह सप्ताह आपको नई दिशा प्रदान करेगा।
मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह पारिवारिक सुख शांति से भरा रहेगा। प्रेम संबंधों में जल्दबाजी से बचें। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। परिवार के साथ यात्रा करने का अवसर मिलेगा। जिससे रिश्तों में आपसी समझ बढ़ेगी। कुछ नया काम या प्रोजेक्ट शुरू करने का यह समय शुभ रहने वाला है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें कोई बड़ी सफलता मिल सकती है।
कुंभ राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाने की जरूरत होगी। आपको सलाह है कि फिलहाल, धैर्य बनाकर रखें। परिस्थितियों को स्वाभाविक रूप से घटित होने दें। करियर में पदोन्नति की संभावना है। अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान का सही उपयोग करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
मीन राशि के लोगों के लिए सप्ताह चिड़चिड़ापन और निराशा महसूस हो सकती है। फिजूलखर्ची से बचें और आर्थिक मामलों में थोड़ा सतर्क रहें। जीवनसाथी या साझेदार से मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। धैर्य और संयम से स्थितियां सुधरेंगी। सप्ताह के अंत में चीजें सकारात्मक हो जाएंगी।
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