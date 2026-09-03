2 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राशिफल

Aaj Ka Rashifal 3 September 2026: सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा दिन? जानें दैनिक राशिफल में

Aaj Ka Rashifal-3 सितंबर का दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। जानिए सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Akash Dewani

Sep 03, 2026

aaj ka rashifal 3 september 2026 daily horoscope hindi

Aaj Ka Rashifal 3 September 2026- जानिए आज क्या कहते है आपके सितारे (फोटो सोर्स- Chatgpt)

Aaj Ka Rashifal 3 September 2026: आज के दिन कुछ राशियों के लिए नई संभावनाएं और सकारात्मक संकेत लेकर आया है। कुछ जातकों को आज धैर्य और समझदारी से फैसले लेने होंगे, वहीं कई राशियों के लिए करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में प्रगति के योग बन रहे हैं। जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का 3 सितंबर 2026 का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi)।

आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

मेष राशि के लिए मन को एकाग्र रखने में कठिनाई होगी। अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने से खर्चों में वृद्धि हो सकती है। मनोरंजन और उत्सव के अवसर बनेंगे।

शुभ रंग- डायमंड ब्राइट
शुभ अंक- 7

आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

वृषभ राशि को सही योजना बना कर कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। दूसरों पर निर्भरता कम होगी। भविष्य से जुड़ी योजनाओं पर धन खर्च होगा। मानसिक रूप से अधिक सक्रियता महसूस करेंगे।

शुभ रंग- एमरल्ड कलर
शुभ अंक- 5

आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

मिथुन राशि के जातक भय मुक्त होकर सकारात्मक बातचीत से जॉब या व्यवसाय में शीघ्रता से परिणाम निकालने में सफल रहेंगे। शिक्षा में वांच्छित सुविधा प्राप्त होने की संभावना रहेगी।

शुभ रंग- ग्रीन कलर
शुभ अंक- 9

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

कर्क राशि को राजनीतिक मामलों में भाग्य का समर्थन मिलेगा। पुराने मुद्दों को महत्व देने से पहले स्वयं के कार्यों की समीक्षा करें। कार्य स्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ेगी।

शुभ रंग: यलो कलर
शुभ अंक: 8

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

सिंह राशि के जातक परिस्थितियों पर नियंत्रण के लिए अति सक्रियता से कार्य करेगें। अनुभव और कौशल की मदद लेनी होगी। नए प्रेम की सुगन्ध से मन महक सकता है।

शुभ रंग: पीच कलर
शुभ अंक: 2

आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

कन्या राशि के जातक आर्थिक रूप से जकड़न महसूस करेंगे। पेरेंट्स या मित्रों की मदद लेनी पड़ सकती है। वाहन सावधानी से चलाए स्वास्थ्य का पाया कमजोर रह सकता है।

शुभ रंग- लैवेंडर
शुभ अंक- 1

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

तुला राशि के लिए सरकारी योजनाओं से संबंधित मामलों में आगे बढ़ने के संयोग बनेगें। विरोधियों की गतिविधियों पर नज़र रखनी होगी। बदलती परिस्थितियों के लिए तैयार रहे।

शुभ रंग- ग्रे कलर
शुभ अंक- 2

आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

वृश्चिक राशि के लिए संपत्ति संबंधी विवादों के हल निकलने के संयोग बनेगें। अनुमान से कम लाभ प्राप्त होने की संभावना रहेगी। शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा। यात्रा टालें।

शुभ रंग- रेड कलर
शुभ अंक- 5

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

धनु राशि को कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा। व्यापारिक बातचीत सफल रहेगी। कलात्मक अभिरुचियों पर काम करने के अवसर मिलेंगे।

शुभ रंग- गोल्डन कलर
शुभ अंक- 3

आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

मकर राशि को आरोप प्रत्यारोप की स्थिति से बचना होगा। संक्षिप्त बातचीत प्रभावी रहेगी। अतिरिक्त मेहनत करने का दिन हो सकता है।

शुभ रंग- क्रीम कलर
शुभ अंक- 4

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

कुंभ राशि को योग्यता को सही पहचान मिलने का समय है। पदोन्नति की संभावना बनेगी। मनोरंजन या अन्य किस्म के किसी भी डायवर्जन से बचना होगा।

शुभ रंग- ब्ल्यू कलर
शुभ अंक- 8

आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

मीन राशि के जातक जन हित से जुड़े कार्यों में व्यस्त रह सकते हैं। भाई बहनों से वार्तालाप सार्थक रहेगी। भविष्य को लेकर किंचित अधिक ही विचार शील रह सकते हैं।

शुभ रंग-डार्क ब्राउन
शुभ अंक- 6

Saptahik Rashifal 30 August-5 September 2026: सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा सितंबर के प्रारंभिक दिन? जानें साप्ताहिक राशिफल में

ये भी पढ़ें
Weekly Horoscope Saptahik Rashifal 30 August-5 September 2026

खबर शेयर करें:

Published on:

03 Sept 2026 05:04 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 3 September 2026: सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा दिन? जानें दैनिक राशिफल में

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Aaj Ka Rashifal 2 September 2026: 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा दिन, जानें शुभ रंग और जरूरी संकेत

aaj ka rashifal 2 september 2026 daily horoscope hindi
राशिफल

Tarot Masik Rashifal September 2026: मेष, तुला, मकर, मीन समेत सभी 12 राशियों के कैसा रहने वाला है सितंबर?

tarot masik rashifal monthly horoscope september 2026
भारत

Masik Rashifal September 2026: सितंबर में किस राशि को रहना होगा सतर्क, किसके हिस्से आएगा लाभ? जानें मासिक राशिफल में

monthly horoscope masik rashifal september 2026
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 31 August 2026: जानें सभी 12 राशियों के लिए क्या कहते है सितारे?

aaj ka rashifal 31 august 2026 daily horoscope hindi
राशिफल

Saptahik Rashifal 31 August-6 September 2026: इस सप्ताह किसका साथ देंगे सितारे? जानें पैसा, करियर और प्रेम का पूरा हाल

saptahik rashifal 31 august-6 september 2026 weekly rashifal
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.