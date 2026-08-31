31 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राशिफल

Aaj Ka Rashifal 31 August 2026: जानें सभी 12 राशियों के लिए क्या कहते है सितारे?

Aaj Ka Rashifal- 31 अगस्त का दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। जानिए सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Akash Dewani

Aug 31, 2026

aaj ka rashifal 31 august 2026 daily horoscope hindi

Aaj Ka Rashifal 31 August 2026- जानिए आज क्या कहते है आपके सितारे (फोटो सोर्स- Chatgpt)

Aaj Ka Rashifal 31 August 2026: आज के दिन कुछ राशियों के लिए नई संभावनाएं और सकारात्मक संकेत लेकर आया है। कुछ जातकों को आज धैर्य और समझदारी से फैसले लेने होंगे, वहीं कई राशियों के लिए करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में प्रगति के योग बन रहे हैं। जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का 31 अगस्त 2026 का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi)।

आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

मेष राशि को परिणाम पाने के लिए कठिन मेहनत से गुजरना होगा। उच्च अधिकारियों और साथी कर्मियों के बीच तनावपूर्ण स्थिति का फायदा मिल सकता है। प्रेम संबंध मजबूत होंगे।

शुभ रंग- पीच कलर
शुभ अंक- 6

आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

वृषभ राशि के एक से अधिक तरीकों से आय मिलने की संभावना बन रही है। कार्य की प्रकृति और दिशा बदलने की आवश्यकता रहेगी। पारिवारिक जिम्मेदारियां में लापरवाही तनाव का कारण बन सकती है।

शुभ रंग- ग्रे कलर
शुभ अंक- 8

आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

मिथुन राशि के लिए परिस्थितियों को ठीक से समझते हुए निर्णय लेने की आवश्यकता रहेगी। जल्दबाजी में परेशानी और तनाव के साथ आर्थिक जोखिम बढ़ सकते हैं।

शुभ रंग- कॉपर कलर
शुभ अंक- 5

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

कर्क राशि के लिए सपनों को धरातल पर उतरने के लिए किया गया परिश्रम सफल रहेगा। आर्थिक उन्नति के योग बन रहे हैं। किसी अनजान व्यक्ति की मदद मिलेगी। प्रेम संबंध मजबूत होंगे।

शुभ रंग: गोल्डन कलर
शुभ अंक: 9

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

सिंह राशि को समस्याओं के बाद आकर लेने से पहले त्वरित कार्यवाही करनी होगी। विचार विमर्श में समय ना गवाएं आर्थिक भार बढ़ सकता है। भावनात्मक संबंधों से मदद मिलेगी।

शुभ रंग: ऑरेंज कलर
शुभ अंक: 7

आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

कन्या राशि को नए अनुभव और नए विचारों के साथ कार्य करने के अवसर मिलेंगे। तकनीकी के समर्थन से बड़ी उपलब्धियां हासिल हो सकती है। वैवाहिक जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ेगी।

शुभ रंग-पर्पल कलर
शुभ अंक- 4

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

तुला राशि के कार्यों को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बन सकती है। बड़े आर्थिक फैसले टालना उचित रहेगा। पेरेंट्स या गुरुजनों का सानिध्य तनाव रहित करेगा।

शुभ रंग- कॉफी कलर
शुभ अंक- 2

आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

वृश्चिक राशि के युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। सार्वजनिक जीवन में नई भूमिका बन सकती है। भाग्य का समर्थन मिलने से बिगड़े कामों में भी सुधार संभव होगा।

शुभ रंग- पीकॉक ब्ल्यू
शुभ अंक- 6

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

धनु राशि को समय की अनुकूलता का लाभ उठाना होगा। परिवार और मित्रों का समर्थन मिलने से उत्साह बढ़ेगा। इंटरव्यू या रोजगार से जुड़े प्रयासों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं।

शुभ रंग- ऑफ व्हाइट
शुभ अंक- 5

आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

मकर राशि के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। अधूरे संकल्प पूरे करने में जुट जाए सफलता मिलने की अच्छी संभावना रहेगी। यात्रा में सावधानी रखे.

शुभ रंग-लाईट ग्रीन कलर
शुभ अंक- 4

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

कुंभराशि के जातक राजनीतिक मामलों में संभल कर आगे बढ़े। पुराने मामलों में उलझने से एकाग्रता बनाए रखना मुश्किल रहेगा। भूमि भवन निर्माण और बेचान व्यवसाय में लाभ मिल सकता है।

शुभ रंग- ब्ल्यू कलर
शुभ अंक- 7

आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

मीन राशि सुविधाओं में बढ़ोतरी के साथ आनंद और खुशी महसूस कर सकते हैं। भावनात्मक संबंधों में साथी का व्यवहार आशा से ज्यादा बेहतर हो सकता है।

शुभ रंग-डार्क ब्राउन कलर
शुभ अंक- 3

Saptahik Rashifal 30 August-5 September 2026: सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा सितंबर के प्रारंभिक दिन? जानें साप्ताहिक राशिफल में

ये भी पढ़ें
Weekly Horoscope Saptahik Rashifal 30 August-5 September 2026

खबर शेयर करें:

Published on:

31 Aug 2026 05:00 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 31 August 2026: जानें सभी 12 राशियों के लिए क्या कहते है सितारे?

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Saptahik Rashifal 31 August-6 September 2026: इस सप्ताह किसका साथ देंगे सितारे? जानें पैसा, करियर और प्रेम का पूरा हाल

saptahik rashifal 31 august-6 september 2026 weekly rashifal
राशिफल

Saptahik Rashifal 30 August-5 September 2026: सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा सितंबर के प्रारंभिक दिन? जानें साप्ताहिक राशिफल में

Weekly Horoscope Saptahik Rashifal 30 August-5 September 2026
राशिफल

Tarot Saptahik Rashifal 30 August-5 September 2026: सितंबर की शुरुआत में क्या मिलेगा शुभ संकेत? धन-करियर में होगा बड़ा बदलाव

tarot saptahik rashifal weekly horoscope 30 august-5 september 2026
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 30 August 2026: जानें सभी 12 राशियों के लिए क्या कहते है सितारे?

aaj ka rashifal 30 august 2026 daily horoscope hindi
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 29 August 2026: दैनिक राशिफल में जानें क्या कहते है 12 राशियों के आज के सितारे?

aaj ka rashifal 29 august 2026 daily horoscope hindi
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.