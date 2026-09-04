Aaj Ka Rashifal 4 September 2026: सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? जानें दैनिक राशिफल में

Aaj Ka Rashifal 4 September 2026: आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण की कृपा से कई राशियों के लिए सुख-समृद्धि और नई संभावनाओं के योग बन रहे हैं। कुछ जातकों को आज धैर्य और समझदारी से फैसले लेने होंगे, वहीं कई राशियों के करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में शुभ संकेत मिल सकते हैं। जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का 4 सितंबर 2026 का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi)।