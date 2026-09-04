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Aaj Ka Rashifal 4 September 2026: सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? जानें दैनिक राशिफल में

Aaj Ka Rashifal-4 सितंबर का दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। जानिए सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल।
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भारत

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Akash Dewani

Sep 04, 2026

aaj ka rashifal 4 september 2026 daily horoscope hindi

Aaj Ka Rashifal 4 September 2026- जानिए आज क्या कहते है आपके सितारे (फोटो सोर्स- Chatgpt)

Aaj Ka Rashifal 4 September 2026: आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण की कृपा से कई राशियों के लिए सुख-समृद्धि और नई संभावनाओं के योग बन रहे हैं। कुछ जातकों को आज धैर्य और समझदारी से फैसले लेने होंगे, वहीं कई राशियों के करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में शुभ संकेत मिल सकते हैं। जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का 4 सितंबर 2026 का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi)।

आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

मेष राशि भावनात्मक रिश्तों में आपसी विश्वास की कमी अनुभव करेंगे। वार्ता को कटु होने से बचना होगा। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखे।

शुभ रंग- ग्रे कलर
शुभ अंक- 9

आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

वृषभ राशि का संतुलन बिठाकर कर आगे बढ़ने का समय है। विशिष्ट व्यक्तियों से विचार विमर्श होने की संभावना है। जीवन शैली में बदलाव होंगे।

शुभ रंग- ब्राइट व्हाइट
शुभ अंक- 9

आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

मिथुन राशि का नए भावनात्मक रिश्तों पर धन खर्च अर्थ व्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। विरोधी पक्ष सक्रिय हो सकता है।

शुभ रंग-पीच कलर
शुभ अंक- 1

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

कर्क राशि के लिए शैक्षणिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। गुरु जनों का विश्वास अर्जित करने में सफल रहेंगे। पुराने सहयोगियों से मदद मिलेगी। प्रेम संबंधों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा।

शुभ रंग: पर्पल कलर
शुभ अंक: 7

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

सिंह राशि के जातक कल्पनाओं को यथार्थ में बदलने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। परिवार और मित्रों का भरोसा जीतना होगा। आर्थिक मामलों में कुछ खास सूचना का इंतजार रहेगा।

शुभ रंग: ऑरेंज कलर
शुभ अंक: 2

आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

कन्या राशि को व्यवसाय में सूचना तंत्र बेहतर करना होगा। उसके आधार पर नए अनुबंध प्राप्त हो सकते हैं। पेरेंट्स के व्यवहार में बदलाव महसूस करेंगे। भाग्य का समर्थन मिलेगा।

शुभ रंग- क्रीम कलर
शुभ अंक- 8

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

तुला राशि को उच्च अधिकारियों के व्यवहार को लेकर कुछ तनाव रह सकते हैं। कार्यों की गति तेज रहेगी। यात्रा में सावधानियां रखनी होगी। अपनी गतिविधियों को गुप्त रखना होगा।

शुभ रंग- ब्राइट व्हाइट
शुभ अंक- 4

आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

वृश्चिक राशि को भावनात्मक संबंधों में आपकी बात को महत्व मिलेगा। कामकाज से जुड़े लोगों की समीक्षा करें। धोखे से बचेंगे दैनिक रोजगार बढ़ेगा।

शुभ रंग- लाइट महरून
शुभ अंक- 6

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

धनु राशि के लिए परिवार जनों और रिश्तेदारों के व्यवहार को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। कार्यस्थल पर साथी कर्मियों का व्यवहार असहयोग पूर्ण रहेगा। वाहन सावधानी से चलाएं।

शुभ रंग- लेमन यलो कलर
शुभ अंक- 5

आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

मकर राशि को शिक्षा में पेंडिंग कार्यों को पूरा करने के लिए विशेष एकाग्रता की आवश्यकता रहेगी। आकस्मिक घटनाक्रम में यात्रा करनी पड़ सकती है। नकारात्मक चीजों से दूरी बनाएं।

शुभ रंग- कॉफी कलर
शुभ अंक- 7

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

कुंभ राशि नए अनुभव से गुजरेंगे। प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए अतिरिक्त धन खर्च करना पड़ सकता है। परिवार का सहयोग लेने के लिए शब्दों में विनम्रता रखनी होगी।

शुभ रंग- लैवेंडर कलर
शुभ अंक- 1

आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

मीन राशि को सार्वजनिक जीवन में कटु सत्य कहने से बचना होगा। शेयर बाजार या अन्य गतिविधियों से आकस्मिक धन लाभ की संभावना बन रही है। प्रेम संबंधों के प्रति गहरा खिंचाव महसूस करेंगे।

शुभ रंग-पिंक कलर
शुभ अंक- 3

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Updated on:

04 Sept 2026 10:40 am

Published on:

04 Sept 2026 10:40 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 4 September 2026: सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? जानें दैनिक राशिफल में

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