Saptahik Rashifal 13-19 September 2026 : सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह? जाने Weekly Horoscope में

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत मिलीजुली रहने वाली है। आपके बनते-बनते कामों में रुकावट आ सकती है। इससे आपका मन थोड़ा उदास रह सकता है। हालांकि निराशा के भाव से ऊपर उठें और अपने कार्य को स्वयं पूरा करें। अपनी योजनाओं के बारे में किसी से बातचीत न करें। कार्यक्षेत्र में आपको विरोधियों की सक्रियता का सामना करना पड़ सकता है इसलिए सूझबूझ के साथ काम करें। उच्च अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखें। तनाव अधिक न लें। सेहत का ध्यान रखें। खासकर बदलते मौसम को लेकर सतर्कता बरतें। सप्ताह के मध्य में आपको बढ़ते हुए खर्चों पर भी लगाम लगाने का प्रयत्न करना होगा, वरना आपका बजट गड़बड़ा जाएगा। वहीं अपने करियर और व्यापार से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लें। व्यापार में अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। सोच-समझकर परेशानियों से निकलने का प्रयास करें। सफलता मिलेगी। सप्ताह के अंत में परिवार के किसी सदस्य के साथ गलतफहमी हो सकती है। वाणी और व्यवहार में संयम बरतें। जीवनसाथी को समझने की कोशिश करें। विवाद से बचें।