Saptahik Rashifal 13-19 September 2026 : सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह? जाने Weekly Horoscope में

Saptahik Rashifal 13-19 September 2026- Image Cdredit- AI Grok
Saptahik Rashifal : इस सप्ताह की शुरुआत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से होगी। हालांकि अधिकांश जगहों पर हरतालिका तीज व्रत 14 सितंबर को मनाया जाएगा। इसी दिन गणेश चतुर्थी भी है। इससे सप्ताह का महत्व और ज्यादा हो गया है। आइए जयपुर के ज्योतिषाचार्य भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास से जानते हैं इस सप्ताह क्या कहते हैं आपकी किस्मत के तारे:
मेष राशि
मेष राशि के जातकों को सप्ताह की शुरुआत में ही बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने व्यापार और निजी जिंदगी से जुड़े बड़े निर्णय करने पड़ सकते हैं। बेहतर होगा कि आप अपने परिवार के बुजुर्गों या शुभचिंतकों की सलाह के बाद ही अंतिम फैसले पर पहुंचें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का पढ़ाई में कम मन लग सकता है। परिवार में किसी की तबीयत को लेकर आपके मन में घबराहट रहेगी। सप्ताह के मध्य का हिस्सा आपके लिए कुछ बेहतर होगा। आपको कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का साथ मिलेगा। कारोबार में भी सुधार होगा। किस्मत का साथ मिलता दिख रहा है। आर्थिक रूप से आपको फायदा मिलेगा। सप्ताह के अंत में आपका लंबे समय से अटका हुआ पैसा या उधार वापस मिल सकता है। जीवनसाथी का साथ मिलेगा। वैवाहिक जीवन में सुख-शांति बनी बनी रहेगी। प्रेम संबंध भी बेहतर रहेंगे। वहीं सिंगल लोगों की जिंदगी में किसी की एंट्री हो सकती है।
वृषभ राशि
इस सप्ताह की शुरुआत में आपकी व्यस्तता अधिक रहने वाली है। ऐसे में आपको सफल होने के लिए अपने समय और धन का प्रबंधन करना होगा। आपके सामने चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप अपने विवेक इस्तेमाल करके इनका समाधान ढूंढ सकते हैं। जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। खासकर आर्थिक मामलों में सोच-समझकर ही निर्णय लें। वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतें, वरना आपको चोट लग सकती है। सप्ताह के मध्य में घर के किसी सदस्य के सहयोग से आपका पारिवारिक विवाद सुलझ सकता है। भाई-बहनों के साथ मिलकर काम करने का आपको फायदा मिल सकता है। आप अपने करियर और बिजनेस को लेकर नई योजना बना सकते हैं। इसका आपको भविष्य में फायदा मिलेगा। आपको मनपसंद काम करने के लिए मिल सकता है। कारोबार के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। हालांकि यह सुखद और नए संपर्क बनाने वाली साबित होगी। आपको अपने लव पार्टनर के साथ खुशी से वक्त बिताने का मौका मिलने वाला है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।
मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातकों के लिए इस हफ्ते की शुरुआत शुभ होने वाली है। आपको भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी और व्यापार में आपको आग बढ़ने के बड़े अवसर मिल सकते हैं। वहीं आपको थोड़ी सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। आपको इससे बचने की जरूरत है। आप लंबी या छोटी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। यह काफी फायदेमंद होगी। इसमें आपकी प्रभावशाली व्यक्तियों से मुलाकात होगी। इन संबंधों का फायदा आपको आगे तरक्की करने पर मिलेगा। इस सप्ताह आपको परिवार का साथ मिलेगा। घर में माता-पिता का साथ मिलेगा। भाई-बहनों की मदद से आप नई योजनाओं पर काम कर सकते हैं। वहीं घरेलू महिलाओं का अधिकतर समय धार्मिक कार्यक्रमों में बीतने वाला है जबकि कामकाजी महिलाओं को इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए तैयारी करने वालों की अड़चनें दूर हो सकती हैं। वहीं दफ्तर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार को बढ़ाने के लिए कदम उठा सकते हैं। सेहत से जुड़ी परेशानियों को नजरअंजाज करने से बचें।
कर्क राशि
इस सप्ताह आपकी योजनाएं सफल होंगी। बस जल्दबाजी करने से बचें। कार्यों को सफल होता देख आपमें अलग तरह की उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी। आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। संपत्ति खरीदने या बेचने के प्रयास सफल हो सकते हैं। इस सौदे में आपको अच्छा फायदा मिलने के आसार हैं। वहीं आपको पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति हो सकती है। इस सप्ताह आपको माता-पिता से खास प्रेम और सहयोग मिलने वाला है। कारोबार में आपको उम्मीद से ज्यादा फायदा मिलेगा। कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा सौदा फाइनल हो सकता है। इसका आपको भविष्य में अच्छा लाभ मिलेगा। विदेश से जुड़े व्यापार करने वालों के लिए यह समय अनुकूल है। नौकरीपेशा जातकों को अतिरिक्त आय अर्जित करने के स्रोत मिलेंगे। इस सप्ताह परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। आपका तीर्थयात्रा करने का भी योग बन रहा है। आपकी भौतिक सुख-सुविधाओं से जुड़ी चीजों में बढ़ोतरी होगी। लव पार्टनर के साथ सभी प्रकार के मतभेद दूर होंगे।
सिंह राशि
इस सप्ताह करियर और कारोबार से संबंधित बड़ा मौका मिल सकता है। आपको किस्मत के साथ-साथ कड़ी मेहनत करने की भी जरूरत होगी। इन दोनों के संयोग से आप मनचाही सफलता हासिल करेंगे। आपको करीबी दोस्तों की मदद पर निर्भर रहना होगा। उनके सहयोग से आप अपनी किसी योजना को पूरा कर सकते हैं। वहीं किसी प्रभावशाली शख्सियत की मदद से आप कारोबार में फंसा पैसा वापस हासिल कर सकते हैं। यह सप्ताह सरकार और सत्ता से जुड़े लोगों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। वे बड़ा पद हासिल कर सकते हैं या उन्हें कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों का साथ मिलेगा। सप्ताह के अंत में धार्मिक क्रियाकलापों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। दांपत्य जीवन अच्छा रहने वाला है। आप सुख-सुविधाओं से संबंधित किसी चीज की खरीदारी कर सकते हैं। आपको किसी चीज का लंबे समय से इंतजार था, वो आपको इस सप्ताह हासिल हो सकती है। सेहत ठीक रहेगी।
कन्या राशि
कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह की शुरुआत में अपनी ऊर्जा को कार्यों में लगाना होगा। कार्य प्रबंधन से आपको वांछित सफलता प्राप्त हो सकती है। हालांकि आपको थोड़ा सब्र करना होगा, वरना जल्दबाजी में काम खराब हो सकता है। सेहत के लिहाज से यह सप्ताह अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। बेहतर होगा कि अपने खान-पान और दिनचर्या का ख्याल रखें। आलस्य से बचें। सप्ताह के बीच में आपको शारीरिक परेशानियों से थोड़ी राहत मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपको मिलाजुला सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह बेहतर रहने वाला है। जीवनसाथी के साथ प्रेमपूर्वक समय बीतेगा। मुश्किल हालात में पार्टनर का साथ मिलेगा। घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है।
तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह सौभाग्य लेकर आ रहा है। कारोबार में आ रहीं समस्याएं दूर होंगी। आपको अपनी परेशानियां का समाधान मिलेगा। इसमें शुभचिंतक आपकी मदद करेंगे। कार्यक्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों का पूरा फायदा मिलेगा। अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने का विचार कर रहे हैं तो अपने करीबी मित्रों की सलाह ले सकते हैं। आपको उनका सहयोग मिलेगा। अगर आप लंबे समय से नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं तो आपके सामने अच्छे मौके आ सकते हैं। आय में निरंतरता रहेगी। अतिरिक्त आय के लिए आपको प्रयास करने होंगे। सफलता जरूर मिलेगी। संपत्ति का लेन-देन कर सकते हैं, लेकिन सावधानी बरतें। प्रेम संबंधों के हिसाब से देखें तो यह सप्ताह आपके लिए प्रेमपूर्वक बीतने वाला है। जीवनसाथी की तरफ से तनाव मुक्त रहेंगे।
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत मिलीजुली रहने वाली है। आपके बनते-बनते कामों में रुकावट आ सकती है। इससे आपका मन थोड़ा उदास रह सकता है। हालांकि निराशा के भाव से ऊपर उठें और अपने कार्य को स्वयं पूरा करें। अपनी योजनाओं के बारे में किसी से बातचीत न करें। कार्यक्षेत्र में आपको विरोधियों की सक्रियता का सामना करना पड़ सकता है इसलिए सूझबूझ के साथ काम करें। उच्च अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखें। तनाव अधिक न लें। सेहत का ध्यान रखें। खासकर बदलते मौसम को लेकर सतर्कता बरतें। सप्ताह के मध्य में आपको बढ़ते हुए खर्चों पर भी लगाम लगाने का प्रयत्न करना होगा, वरना आपका बजट गड़बड़ा जाएगा। वहीं अपने करियर और व्यापार से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लें। व्यापार में अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। सोच-समझकर परेशानियों से निकलने का प्रयास करें। सफलता मिलेगी। सप्ताह के अंत में परिवार के किसी सदस्य के साथ गलतफहमी हो सकती है। वाणी और व्यवहार में संयम बरतें। जीवनसाथी को समझने की कोशिश करें। विवाद से बचें।
धनु राशि
धनु राशि के जातकों को सप्ताह की शुरुआत में आलस्य पर विजय हासिल करनी होगी। साथ ही कार्यों को टालने से बचना होगा, वरना इससे आप हाथ आए मौके को गंवा देंगे। अपने समय और रिश्तों का खास तौर पर ध्यान रखें। परिवार के सदस्यों और अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। आपको बस मेहनत करें, इस सप्ताह कामयाबी खुद आपके पैर चूमेगी। कार्यक्षेत्र में सफलता से आपके आत्मविश्वास में इजाफा होगा। वहीं सरकार और सत्ता से जुड़े लोगों की सहायता से आपको आर्थिक फायदा हो सकता है। विदेश में पढ़ाई करने की योजना बना रहे जातकों की राह में आने वाली अड़चनें दूर होंगी। बेवजह की चिंता करने से बचें। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। सप्ताह के अंत में घर पर किसी करीबी का आना हो सकता है। प्रेम संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह ठीक रहेगा।
मकर राशि
इस हफ्ते की शुरुआत में आपको सोच-समझकर कदम उठाने की आवश्यकता है। आपको मित्र के रूप में छिपे शत्रुओं की पहचान करनी होगी और उनसे जितना हो सके दूरी बना लें, वरना वे आपकी पीठ पर छुरा घोंप सकते हैं। कार्यक्षेत्र में सक्रियता बरतने की जरूरत है। छोटी सी भी लापरवाही पर आपको डांट सुननी पड़ सकती है। उच्च शिक्षा को लेकर कोशिश कर रहे जातकों को अभी मनचाहे परिणाम के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं लेन-देन के मामले में सावधानी बरतें। निवेश आदि से जुड़े मामलों में योजनाबद्ध तरीके से काम करें, आपको फायदा होगा। संपत्ति से जुड़े मामलों की वजह से आपकी भागदौड़ ज्यादा हो सकती है और तनाव हो सकता है। सतर्क रहें। सेहत के मामले में यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। मौसमी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं या कोई पुराना दर्द उठ सकता है। आय के मुकाबले खर्च ज्यादा होगा। अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें और उसकी भावनाओं का सम्मान करें।
कुंभ राशि
कुंभ राशि के जातकों को इस हफ्ते की शुरुआत में ही करियर और कारोबार में वृद्धि से जुड़े अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यही नहीं करीबी मित्रों और शुभचिंतकों का पूरा समर्थन हासिल होगा। आपको व्यापारिक मामलों को लेकर यात्रा के लिए निकलना पड़ सकता है। हालांकि आपकी यात्रा सुखद और फायदेमंद होगी। आपको अपने कारोबार को बढ़ाने के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। अगर साझेदारी में बिजनेस करते हैं तो पार्टनर की राय को भी तवज्जो दें। वहीं नौकरी की तलाश में लगे युवाओं को इस सप्ताह खुशखबरी मिल सकती है। सप्ताह के अंत में आपकी मुलाकात किसी प्रभावशाली व्यक्ति से हो सकती है। उसकी मदद से आप किसी बड़ी समस्या से बाहर निकल सकते हैं। वहीं कार्यक्षेत्र में सामान्य रहेगा। सहकर्मियों का मिलाजुला सहयोग मिलेगा। कुंभ राशि के सिंगल जातक अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। वहीं वैवाहिक जीवन जी रहे लोगों का दांपत्य जीवन सुखी रहेगा।
मीन राशि
मीन राशि के जातक इस सप्ताह अपने बेवजह के खर्चों को नियंत्रण में रखें। संपत्ति के मामलों में कोर्ट-कचहरी के चक्कर लग सकते हैं। तनाव लेने से बचें। सेहत बिगड़ सकती है। अपने खान-पान और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें। कार्यक्षेत्र में मनमुताबिक परिणाम नहीं मिलने से निराशा हो सकती है, लेकिन आपको खुद को प्रोत्साहित करना है। क्योंकि ये सभी अड़चनें अस्थायी हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातक बिल्कुल लापरवाही न बरतें। कड़ी मेहनत से लगे रहें, इससे आपको सफलता मिलेगी। इस सप्ताह आप अपने जीवनसाथी के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। ससुराल पक्ष की तरफ से भी सहयोग मिलेगा। जीवन से जुड़ी परेशानियों में जीवनसाथी के साथ चर्चा करें, जरूर कोई रास्ता निकलेगा।
बड़ी खबरेंView All
राशिफल
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग