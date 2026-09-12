Aaj Ka Rashifal 12 September 2026: आज किसका साथ दे सकते हैं शनिदेव? जानिए आपका राशिफल

Aaj Ka Rashifal 12 September 2026: आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा सुबह 7.46 बजे तक रहेगी इसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज शनिवार है। शनिवार का दिन हनुमान जी और शनिदेव की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। आज चंद्रमा कन्या राशि में हैं। कुछ राशियों के लिए आज का दिन धैर्य और समझदारी से फैसले लेने का है वहीं शनिदेव कुछ अन्य जातकों के लिए नई संभावनाएं और सकारात्मक संकेत लेकर आए हैं। जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का 12 सितंबर 2026 का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi)।