Aaj Ka Rashifal 12 September 2026: आज किसका साथ दे सकते हैं शनिदेव? जानिए आपका राशिफल

Aaj Ka Rashifal 12 September 2026 : फोटो सोर्स : AI Grok
Aaj Ka Rashifal 12 September 2026: आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा सुबह 7.46 बजे तक रहेगी इसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज शनिवार है। शनिवार का दिन हनुमान जी और शनिदेव की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। आज चंद्रमा कन्या राशि में हैं। कुछ राशियों के लिए आज का दिन धैर्य और समझदारी से फैसले लेने का है वहीं शनिदेव कुछ अन्य जातकों के लिए नई संभावनाएं और सकारात्मक संकेत लेकर आए हैं। जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का 12 सितंबर 2026 का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi)।
मेष:
महत्वपूर्ण व्यवसायिक मुलाकातें टालनी पड़ सकती हैं निकटवर्ती लोगों का व्यवहार अचानक बदलने से भावनात्मक तनाव महसूस करेंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा।
शुभ रंग- पीच
शुभ अंक- 3
वृषभ:
व्यवसाय में दूसरों की मंशा को पहले पूरा करके अपने लाभ सुरक्षित करने होंगे। मनोरंजन एवं अन्य गतिविधियों के कारण शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा में पीछे रह सकते हैं।
शुभ रंग— ब्राइट व्हाइट
शुभ अंक: 7
मिथुन:
महत्वपूर्ण मामलों में प्रगति के लिए कड़ी शारीरिक मेहनत करनी होगी। राजनीतिक मामलों में सावधानी रखनी होगी। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा।
शुभ रंग: एमरल्ड
शुभ अंक: 6
कर्क:
चुनौतियां मिलेगी पर व्यक्तित्व निखरेगा। आर्थिक मामलों में दूसरों पर निर्भरता कम होगी। नए अनुबंध मिलने के योग हैं। लापरवाही या आलस्य से हाथ आए अवसर निकल सकते हैं।
शुभ रंग: गोल्डन
शुभ अंक: 9
सिंह:
दूसरों के विचारों को सम्मान देना होगा। मिलजुल कर चलने का दिन है। शीघ्र आर्थिक उन्नति के लिए जोखिम लेने से बचना होगा। लंबी दूरी की यात्रा टालें।
शुभ रंग: ग्रीन
शुभ अंक: 3
कन्या:
निश्चिंत होकर कार्य करने का दिन है। व्यवसाय में अवसर स्वयं चलकर आएंगे। दूसरों के प्रभाव और दबाव को समय रहते नकारना होगा।
शुभ रंग: एमरल्ड
शुभ अंक: 8
तुला:
अपने लोग ही विरोधी हो सकते हैं। भावनात्मक रिश्तों में तनाव कम होंगे। मुलाकात सुखद रह सकती है। स्वास्थ्य को संभालना होगा।
शुभ रंग— ग्रे
शुभ अंक— 2
वृश्चिक:
विरोधियों पर दबाव बनाकर अपना काम निकालने में सफल रहेंगे। शैक्षणिक कार्य में पिछले अधूरे काम का कारण तनाव झेलना पड़ सकता है। वाहन सावधानी से चलाएं।
शुभ रंग: क्रीम
शुभ अंक: 4
धनु:
कार्यों की गुणवत्ता सुधारने के लिए दबाव रहेगा। उच्च अधिकारियों का समर्थन सैद्धांतिक रहेगा। मित्रों का व्यवहार अपेक्षा के विपरीत रह सकता है।
शुभ रंग— मैंगो यलो
शुभ अंक: 6
मकर:
खेलकूद, राजनीतिक और अन्य प्रतिस्पर्धी कार्यों में शामिल होने पर अतिरिक्त खुशी मिलेगी। व्यवसाय में तेज गति से कार्य आगे बढ़ेंगे। जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे।
शुभ रंग: पीकॉक ब्ल्यू
शुभ अंक: 5
कुंभ:
कार्यस्थल पर स्वयं की योग्यता का उपयोग करने के अवसर घट सकते हैं। मानसिक रूप से तनाव में रहेगें। कुटिल लोगों से दूरी बनाएं।
शुभ रंग: पीकॉक ब्ल्यू
शुभ अंक: 1
मीन
सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के अवसर मिलेंगे। भाग्य का समर्थन मिलेगा। मांगलिक कार्य में जुड़ाव से उत्साहित और प्रसन्नता रहेगी।
शुभ रंग: यलो
शुभ अंक: 6
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