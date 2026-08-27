27 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

धर्म-कर्म

Purnima 2026 – चंद्रमा की कृपा से ही मिल सकता है धन का सुख, पूर्णिमा पर ऐसे करें प्रसन्न

Sawan Purnima 2026 - 28 अगस्त को सावन पूर्णिमा पर पूजन पाठ से जल्द मिल सकती है चंद्रमा की कृपा, होता है धन लाभ
2 min read
Google source verification

भारत

image

deepak deewan

Aug 27, 2026

पूर्णिमा पर चंद्रपूजन से होता है लाभ

पूर्णिमा पर चंद्रपूजन से होता है लाभ- फोटो सोर्स : Grok

Purnima 2026 - हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर माह के शुक्लपक्ष की अंतिम तिथि यानि माह की अंतिम तिथि पूर्णिमा होती है। इस दिन आकाश में पूरा चांद होता है। पूर्णिमा के अगले दिन से नए माह का कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो जाता है। सनातन धर्म में पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा-अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का विधान है। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को धन का कारक कहा गया है। इसलिए जीवन में धन सम्बन्धी समस्याओं को दूर करने के लिए पूर्णिमा की रात चंद्रमा की पूजा जरूर करनी चाहिए।

28 अगस्त को सावन माह की पूर्णिमा है। इस दिन भाई बहन के स्नेह का महापर्व रक्षाबंधन भी मनाया जाएगा। पूर्णिमा पर रात के समय चंद्रमा की पूजा का बहुत महत्व है। इस बार पूर्णिमा शुक्रवार के दिन आ रही है जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है।

कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो तो पर्याप्त धन-संपत्ति होती है

ज्योतिषाचार्य पंडित सोमेश परसाई बताते हैं कि चंद्रमा मन के कारक हैं, जब तक मन अच्छा न हो तब तक हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगती। यही कारण है कि जीवन के सभी सुखों के लिए मन का अच्छा होना यानि चंद्रमा का अच्छा होना जरूरी है। चंद्रमा की कृपा के बिना जीवन में कोई सुख नहीं मिलता। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो तो पर्याप्त धन-संपत्ति होती है, ऐसा व्यक्ति वैभवपूर्ण जीवन होता है।

नवग्रहों में चंद्रमा को रानी का दर्जा दिया गया है। चंद्रमा की प्रसन्नता के लिए पूर्णिमा पर निर्जला व्रत भी रखा जाता है। साल में लगभग 12 पूर्णिमा पड़ती हैं और हर एक का अपना अलग-अलग महत्व होता है। इनमें भी सावन मास की पूर्णिमा का सबसे ज्यादा महत्व है। इस दिन चंद्रमा की आराधना विशेष फलदायक होती है।

पूर्ण मनोयोग और विश्वासपूर्वक लगातार 40 दिनों तक नियमानुसार जाप

ज्योतिषाचार्य पंडित अरुण बुचके बताते हैं कि सावन पूर्णिमा पर पूजा पाठ, हवन आदि करें और चंद्रमा से मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। शुक्रवार के दिन पूर्णिमा तिथि आने से चंद्र पूजन, पूर्णिमा व्रत और लाभदायक बन गया है। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चन्द्रमा का ध्यान करें और मंत्र- ॐ स्रां स्रीं स्रौं स: चन्द्रमासे नम: का जाप शुरू करें। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। पूर्ण मनोयोग और विश्वासपूर्वक लगातार 40 दिनों तक नियमानुसार जाप करने से धीरे धीरे आपकी आर्थिक समस्या खत्म हो सकती है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

27 Aug 2026 02:02 pm

Published on:

27 Aug 2026 02:02 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Dharma Karma / Purnima 2026 – चंद्रमा की कृपा से ही मिल सकता है धन का सुख, पूर्णिमा पर ऐसे करें प्रसन्न

बड़ी खबरें

View All

धर्म-कर्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

जानें किस दिशा में होकर बंधवाएं रक्षासूत्र,राखी बांधने का सही तरीका, ज्योतिषाचार्य ने बताया कितने दिन कलाई से न उतारें राखी

raksha bandhan direction rakhi tie rules krishna janmashtami
धर्म-कर्म

रक्षाबंधन पर बहने नवग्रहों की 7 सामग्री से सजाए पूजा थाली, दीदी को गिफ्ट में क्या दे भाई? ज्योतिषाचार्य से जाने

raksha bandhan navgrah blessings rakhi puja thali items
धर्म-कर्म

Raksha Bandhan 2026: किस राशि के भाई को किस रंग की राखी बांधें? जाने 12 राशियों के शुभ रंग

raksha bandhan 2026 lucky rakhi colour according to zodiac sign
धर्म-कर्म

Raksha Bandhan : रक्षाबंधन पर ऐसे सजाएं राखी की थाली, भाई पर अक्षत डालते हुए पढ़ें मंत्र

Raksha Bandhan 2026 :
धर्म-कर्म

Raksha Bandhan : भाई को कब बांधें राखी! जानिए, रक्षाबंधन पर सुबह से शाम तक के शुभ मुहूर्त

रक्षाबंधन पर सुबह से शाम तक अनेक शुभ मुहूर्त
धर्म-कर्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.