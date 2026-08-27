Purnima 2026 – चंद्रमा की कृपा से ही मिल सकता है धन का सुख, पूर्णिमा पर ऐसे करें प्रसन्न

ज्योतिषाचार्य पंडित अरुण बुचके बताते हैं कि सावन पूर्णिमा पर पूजा पाठ, हवन आदि करें और चंद्रमा से मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। शुक्रवार के दिन पूर्णिमा तिथि आने से चंद्र पूजन, पूर्णिमा व्रत और लाभदायक बन गया है। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चन्द्रमा का ध्यान करें और मंत्र- ॐ स्रां स्रीं स्रौं स: चन्द्रमासे नम: का जाप शुरू करें। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। पूर्ण मनोयोग और विश्वासपूर्वक लगातार 40 दिनों तक नियमानुसार जाप करने से धीरे धीरे आपकी आर्थिक समस्या खत्म हो सकती है।