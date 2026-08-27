जानें किस दिशा में होकर बंधवाएं रक्षासूत्र,राखी बांधने का सही तरीका, ज्योतिषाचार्य ने बताया कितने दिन कलाई से न उतारें राखी

Rakhi Tie Rules:रक्षाबंधन शुक्रवार को मनाया जाएगा। ज्योतिष विद्वानों और धर्माचार्यों के अनुसार रक्षासूत्र बांधने के साथ कुछ परंपराओं और नियमों का पालन किया जाता है। भाई का मुख पूर्व और बहन का पश्चिम दिशा (Raksha Bandhan Direction) की ओर होना शुभ माना गया है। साथ ही राखी तुरंत उतारने के बजाय कम से कम 21 दिन या जन्माष्टमी तक पहनने की परंपरा बताई गई है। असमय उतारने से प्रभाव घटता है-आचार्य जनार्दन शुक्ला के अनुसार रक्षासूत्र को कम से कम 21 दिन या श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (Krishna Janmashtami 2026) तक कलाई पर धारण करना चाहिए। इसके बाद इसे विधि-विधान से उतारकर सुरक्षित रखने की परंपरा है।