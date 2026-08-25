Raksha Bandhan : भाई को कब बांधें राखी! जानिए, रक्षाबंधन पर सुबह से शाम तक के शुभ मुहूर्त

Raksha Bandhan 2026: भाई-बहन के स्नेह और विश्वास का पर्व रक्षाबंधन अब महज दो दिन दूर है। परस्पर निश्छल प्यार का यह त्योहार सावन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस बार 28 अगस्त यानि शुक्रवार के दिन पूर्णिमा है जबकि कुछ पंचांगों में सावन पूर्णिमा 27 अगस्त के दिन भी दर्शाई गई है। हालांकि देशभर में अधिकांश जगहों पर 28 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाई की मंगल कामना से शुभ मुहूर्त में राखी बांधना चाहती हैं। रक्षाबंधन के दिन ऐसे अनेक मुहूर्त पड़ रहे हैं जिनमें रक्षासूत्र बांधना बहुत शुभ साबित हो सकता है।