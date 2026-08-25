Raksha Bandhan : रक्षाबंधन पर ऐसे सजाएं राखी की थाली, भाई पर अक्षत डालते हुए पढ़ें मंत्र

Raksha Bandhan : सनातन धर्म के सबसे खास पर्वों में से एक रक्षाबंधन यानि राखी का त्योहार नजदीक आ चुका है। यह वस्तुत: भाई-बहन के स्नेह का पर्व है और इसलिए सभी के लिए बेहद खास भी होता है। राखी का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बहनें अपने भाई को तिलक कर, आरती उतार कर उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र यानि राखी बांधती हैं। भाई, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और बहन की रक्षा करने का संकल्प व्यक्त करता है। रक्षाबंधन पर बहनें अपनी थाली में क्या रखें और उसकी खुशहाली के लिए कौन सा मंत्र पढ़ें, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं।