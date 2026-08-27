रक्षाबंधन पर बहने नवग्रहों की 7 सामग्री से सजाए पूजा थाली, दीदी को गिफ्ट में क्या दे भाई? ज्योतिषाचार्य से जाने

ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास बताते है कि इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने से पहले एक विशेष थाली सजाती है। पूजा की थाली में रखनी चाहिए यह खास 7 चीजें अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। रक्षाबंधन पर अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए बहनें पूजा की थाली सजाती है। इस पूजा की थाली में बहन नौ ग्रहों की सामग्री द्वारा भाई की खुशहाली मांगती है। नौ ग्रहों से यह प्रार्थना करती है कि उसके भाई को अन्न धन लक्ष्मी के साथ दीर्घायु और शुभ फल देना।