Raksha Bandhan 2026 Muhurat: राखी बांधने का क्या है शुभ मुहूर्त और सही समय? ज्योतिषाचार्य के बताए टाइम को करें नोट

Raksha Bandhan 2026 Muhurat: भाई बहन के पवित्र प्रेम का पर्व रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाया जाएगा। आमतौर पर इस पर्व पर भद्रा का साया भी रहता है, लेकिन इस बार यह पर्व बिना किसी विघ्न के मनाया जाएगा, दरअसल भद्रा एक दिन पहले 27 अगस्त को ही समाप्त हो जाएगी। 28 अगस्त को सूर्योदय के बाद तक पूर्णिमा रहेगी, साथ ही श्रवण नक्षत्र भी रहेगा, ऐसे में रक्षाबंधन के दिन सुबह से रात्रि तक पूरे दिन राखी बांधने के लिए शुभ रहेगा। पिछले पांच सालों में यह लगातार दूसरा वर्ष है, जब रक्षाबंधन के दिन भद्रा नहीं रहेगी। इसके पहले 2022 से 2024 तक रक्षाबंधन के दिन लगातार कभी सुबह से दोपहर तो कभी रात तक भद्रा की स्थिति रहती थी, इसलिए भद्रा समाप्ति तक राखी बांधने के लिए इंतजार करना पड़ा था, लेकिन इस बार एक दिन पहले ही भद्रा समाप्त होने के कारण पूरा दिन राखी बांधने के लिए शुभ रहेगा।