Shardiya Navratri : विवाह बाधा खत्म कर सकती हैं ये देवी, जानिए नवरात्रि में कैसे करें पूजा

Shardiya Navratra : शारदीय नवरात्रि पास आ चुकी है। 11 अक्टूबर से इसकी शुरुआत होगी। नवरात्र के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। छठे दिन मां की स्वरूप माता कात्यायनी की पूजा का विधान है। वे महर्षि कात्यायन की पुत्री है जिसके कारण उनका नामकरण हुआ। जब महिषासुर का अत्याचार बहुत बढ़ गया तो उसके नाश के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने सम्मिलित तेज से देवी कात्यायनी को उत्पन्न किया था। माता ने उसका वध कर संसार को भयमुक्त बनाया। विशेष बात यह है कि सुखद प्रेम व दांपत्य संबंधों के लिए माता कात्यायनी अमोघ फलदायिनी हैं। उनकी पूजा से विवाह संबंधी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं