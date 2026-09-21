Navratri 2026: नवरात्रि में तिथियों में भ्रम, सप्तमी-अष्टमी-नवमी ने उलझाया, जानें सही तारीखें

Navratri 2026: शक्ति पर्व नवरात्र इस बार 11 अक्टूबर से शुरु हो रहा है। शरद ऋतु का यह त्योहार पूरे 9 दिनों का होगा लेकिन तिथियों में व्यापक भ्रम फैला है। शारदीय नवरात्रि में सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथियों पर असमंजस की स्थिति है। अधिकांश पंचांगों के अनुसार सप्तमी और नवमी तिथियां दो दिन पड़ रही है। सप्तमी की पूजा दो दिन होगी। शारदीय नवरात्रि पर तिथियों के इस गणित ने भक्तों को उलझा दिया है। हालांकि धर्माचार्यों और ज्योतिषाचार्यों ने शास्त्रोक्त विधि से इस परेशानी को सुलझाया भी है। शारदीय नवरात्रि में अंग्रेजी कैलेंडर की किस तारीख को कौन सी तिथि होगी, इसे स्पष्ट किया है।