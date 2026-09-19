Ekadashi : केवल 16 सूक्त पढ़ने से प्रसन्न हो सकती हैं मां लक्ष्मी, प्रदान कर सकती हैं धन-संपदा

Parivartini Ekadashi : भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। इस बार एकादशी तिथि 21 सितंबर की रात को प्रारंभ होगी और 22 सितंबर तक रहेगी। इससे एकादशी व्रत को लेकर भ्रम की स्थिति निर्मित हो गई है। अधिकांश पंचांगों के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 21 सितंबर को रात 8 बजे शुरू होगी। यह 22 सितंबर को रात 9.43 बजे तक रहेगी। ऐसे में शास्त्रोक्त उदया तिथि के लिहाज से 22 सितंबर को एकादशी व्रत रखना उचित होगा। इस दिन श्रीसूक्त के शुरुआती 16 सूक्त पढ़ने से लक्ष्मीजी प्रसन्न होती है जिससे धन संपन्नता प्राप्त होती है।