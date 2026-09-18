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Mars Transit : 18 सितंबर से बदल सकता है कर्क-सिंह वालों का जीवन, जानें किन राशियों को धनलाभ कराएंगे मंगल

Mars Transit Effects Cancer And Leo Natives : मंगल करेंगे कर्क में गोचर, नीच अवस्था में होने के कारण दे सकते हैं नकारात्मक परिणाम
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भारत

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deepak deewan

Sep 18, 2026

Mars Transit 2026, mars-transit-2026-

Mangal Gochar 2026 : मंगल गोचर बदल सकता है कर्क-सिंह वालों का जीवन (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Mars Transit : ग्रहों के सेनापति मंगल 18 सितंबर को मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क उनके मित्र चंद्रमा की राशि है। यह मंगल देव की नीच राशि मानी जाती है जबकि मकर राशि में ये उच्च के माने जाते हैं। मंगल ग्रह कर्क और सिंह राशि में अधिक शुभ फल देते हैं। ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास ने बताया कि मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल देव 18 सितंबर को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 12 नवंबर तक इसी राशि में रहेंगे। कर्क राशि में पहले से गुरु विराजमान हैं। इससे मंगल की गुरु से युति होगी जिससे उनका नीच प्रभाव कम हो जाएगा। मंगल का यह गोचर विशेष रूप से ऊर्जा और साहस में वृद्धि करेगा, जिससे कुछ जातकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कर्क और सिंह राशि वालों के जीवन में परिवर्तन होगा जबकि कुछ राशियों को यह गोचर धनलाभ भी कराएगा।

मंगल ग्रह भूमि, जमीन-जायदाद, प्रापर्टी, युद्ध, सेना, रक्त और क्रोध के कारक ग्रह माने जाते हैं। जब भी मंगल ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो इनका विशेष प्रभाव लोगों के जीवन पर पड़ता है। कर्क राशि में मंगल ग्रह का गोचर करने से कुछ राशि के जातकों को विशेष लाभ मिलने के संकेत हैं। भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा और धन लाभ के मौके बनेंगे।

कुछ लोगों को मंगल का यह गोचर बुरे परिणाम भी दे सकता है

ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि कुछ लोगों को मंगल का यह गोचर बुरे परिणाम भी दे सकता है। इसके अशुभ असर से बचने के लिए हनुमानजी की पूजा करनी चाहिए। लाल चंदन या सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए। तांबे के बर्तन में गेहूं रखकर दान करने चाहिए। लाल कपड़ों का दान करें। मंगल की प्रसन्नता के लिए मसूर की दाल का दान करें। शहद खाकर घर से निकलें। हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। मंगलवार को बंदरों को गुड़ और चने खिलाएं।

मंगल के कर्क में गोचर का सभी 12 राशियों पर प्रभाव

मेष राशि
कार्यक्षेत्र में सफलता मिल सकती है। नौकरी और व्यापार में तरक्की के योग बन रहे हैं। मान- सम्मान और पद- प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। मनमुटाव हो सकता है।

वृष राशि
मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इस समय धैर्य से काम लें। कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। धन- लाभ होने के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।

मिथुन राशि
किसी भी तरह के वाद- विवाद से दूर रहें। धन- हानि हो सकती है, इसलिए खर्च सोच- समझकर ही करें। लेन- देन के लिए समय शुभ नहीं है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।

कर्क राशि
तनाव का सामना करना पड़ सकता है। गुस्सा करने से नुकसान हो सकता है, इसलिए गुस्से पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा।

सिंह राशि
व्यापार से जुड़े लोगों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। धन- हानि हो सकती है। लेन- देन न करें। इस समय निवेश करने से नुकसान हो सकता है। दांपत्य जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

कन्या राशि
आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। धन- खर्च न करें। निवेश सोच- समझकर ही करें। दांपत्य जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा।

तुला राशि
कार्यक्षेत्र में दबाव और तनाव रह सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। जीवनसाथी के साथ कुछ अनबन हो सकती है।

वृश्चिक राशि
शारीरिक और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। लक्ष्य प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

धनु राशि
धनु राशि के जातकों को इस गोचर से सावधान रहने की आवश्यकता है। अधिक मेहनत करनी होगी। अधिक खर्चों से बचने का प्रयास करें। लेन- देन से दूर रहें। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा।

मकर राशि
जीवनसाथी के साथ मनमुटाव हो सकता है। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। खान- पान का विशेष ध्यान रखें नहीं तो स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

कुंभ राशि
गुस्से पर नियंत्रण करने का प्रयास करें। अधिक खर्च करने से बचें। जीवनसाथी के साथ रिश्ते मधूर बनाए रखने के लिए जीवनसाथी के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करें।

मीन राशि
संतान पक्ष की तरफ से कुछ समस्याएं हो सकती हैं। आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। खर्चा सोच- समझकर ही करें। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा।

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Updated on:

18 Sept 2026 05:32 pm

Published on:

18 Sept 2026 05:31 pm

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