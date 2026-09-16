राधा अष्टमी पर विवाह में आ रही रुकावट होगी दूर? जानें पूजा, मंत्र और दान का सही तरीका

Radha Ashtami 2026 mantra daan: हिंदू धर्म में भाद्रपद का महीना कई धार्मिक वगहों से खास माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, द्वापर युग में इसी माह में भगवान विष्णु के आठवें अवतार श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था। इसके 15 दिनों के बाद, यांनी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण की आल्हादिनी शक्ति और प्राणप्रिया राधा रानी का भी जन्म हुआ था। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी के प्राकट्य दिवस यानी राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस साल राधाष्टमी के दिन 3 शुभ योग आयुष्मान योग, सौभाग्य योग और रवि योग बन रहे हैं।