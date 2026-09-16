17 से 19 सितंबर तक तीन बड़े पर्व, संतान सप्तमी से राधाष्टमी और महालक्ष्मी उत्सव पर बन रहा शुभ संयोग

संतान सप्तमी (Santan Saptami 2026) को ललिता सप्तमी भी कहा जाता है। ज्योतिषाचार्य सौरभ दुबे के अनुसार, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी तिथि 17 सितंबर को सुबह 10:03 बजे से शुरू होकर 18 सितंबर को पूर्वान्ह 11:51 बजे तक रहेगी। उदद्यातिथि के मान से 17 सितंबर को ही व्रत रखना सर्वश्रेष्ठ होगा। पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 10:11 बजे से दोपहर 03:46 बजे तक रहेगा। इस दिन माताएं भगवान शिव, माता पार्वती, सूर्यदेव और लड्डू गोपाल की पूजा-अर्चना कर संतान की लंबी उम्र और समृद्धि की कामना करेंगी। मान्यता है कि निःसंतान महिलाओं द्वारा सच्चे मन से यह व्रत करने पर गुणवान संतान की प्राप्ति होती है। पूजन में आटे या बेसन के लड्डुओं का विशेष भोग लगाया जाता है।