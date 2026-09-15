10 नहीं 12 दिन की होगी गणेश चतुर्थी, तिथियों का दुर्लभ संयोग, ज्योतिषाचार्य ने बताया कारण

उत्सव के अंतिम चरणों में, दसवें दिन द्वादशी युक्त त्रयोदशी के साथ पंचक की शुरुआत हो जाएगी। ग्यारहवें दिन पूरे दिन त्रयोदशी मान्य रहेगी, जिस पर प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इसके बाद बारहवें दिन चतुर्दशी तिथि पूरे दिन मान्य होगी। इसी पावन दिन अनंत चतुर्दशी का व्रत-पूजन किया जाएगा और शहरभर में बाजे-गाजे के साथ गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। तिथियों के इस फेर ने इस बार के गणेशोत्सव को श्रद्धालुओं के लिए और अधिक उत्साहवर्धक और आध्यात्मिक रूप से खास बना दिया है।