गणपति बप्पा के पांच अंगों में छिपे सफलता के राज, Gen-Z की बदल सकती है जिंदगी

Ganpati Sthapana Muhurat 2026: इस बार गणेशोत्सव जेन जी, मिलेनियल्स और जेन अल्फा के लिए पूजा-अर्चना और पंडालो की रौनक से आगे जीवन को नई दिशा देने का अवसर भी बनेगा। तेजी से बदलती दुनिया में एकाग्रता और सही निर्णय लेने की चुनौतियो के बीच युवा भगवान गणेश के स्वरूप से प्रेरणा लेकर उनके जीवन संदेशों को अपनाने का संकल्प ले रहे हैं। गणेशजी के अलग-अलग अंग कुशाग्र बुद्धि, सूक्ष्म अवलोकन, बेहतर संवाद, सक्रियता और संसाधनों के सदुपयोग का संदेश देते हैं।