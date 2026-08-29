बिजनेस बढ़ा सकता है गणेशजी का सरल स्तोत्र, 15 मिनट के पाठ से मिल सकता है लाभ

Ganesh Atharva Shirsha : आज के अर्थ प्रधान समय में पैसों के बिना कोई सुख संभव नहीं है। धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए सभी लोग तरह तरह के जतन करते हैं। हमारे देश में ज्यादातर लोग खेती किसानी में लगे हैं या छोटा-मोटा व्यापार कर अपनी आजीविका चला रहे हैं। व्यापार में प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कारोबार फैलाना बड़ा कठिन हो गया है। प्रतिस्पर्धा के कारण व्यापारियों की कमाई भी कम होती जा रही है। वैदिक ज्योतिष में इसका एक आसान उपाय है जोकि बहुत फलदायी साबित होता है। व्यापार वृद्धि के लिए गणेश अथर्व शीर्ष पाठ का महत्व बताया गया है। अधिकतम 15 मिनट में यह पाठ हो जाता है जोकि लाभकारी होता है।