26 साल में चौथी बार महासंयोग, हरतालिका तीज-गणेश चतुर्थी एक साथ, जानें घर पर कैसे करें गणपति बप्पा की स्थापना

पं. रामनारायण आचार्य ने बताया कि तृतीया तिथि 14 सितंबर को सुबह 7 बजकर 9 मिनट तक रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो अगले दिन 15 सितंबर सुबह 7:45 बजे तक रहेगी। 14 तारीख को उदया तिथि में तृतीया होने से हरतालिका तीज व्रत इसी दिन मनाया जाएगा। इसी प्रकार भगवान गणेश का जन्म दोपहर में माना गया है, इसी दिन दोपहर के समय चतुर्थी तिथि रहेगी, इसलिए गणेश उत्सव की शुरुआत इसी से होगी। अगले दिन उदया समय में तो चतुर्थी रहेगी, लेकिन दोपहर में पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसके पहले 2023 में भी इस तरह की स्थिति बनी थी। तब कई लोगों ने चतुर्थी तिथि दो दिन 18 और 19 को मानी थी।