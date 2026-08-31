Janmashtami 2026 : श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर रात में पूूजा का महत्व, जानिए कब है निशीथ काल

Janmashtami 2026 :सनातन धर्म में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी सबसे प्रमुख पर्व में से एक है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने श्रीकृष्ण के रूप में अवतार लिया था। भगवान कृष्ण का यह जन्मोत्सव हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस बार पंचांग भेद से 4 और 5 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। चूंकि श्रीकृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ था इसलिए उनकी पूजा रात में करने का ज्यादा महत्व माना गया है।