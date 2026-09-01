Janmashtami : जन्माष्टमी पर बन रहा बहुत दुर्लभ योग, सभी समस्याएं खत्म कर सकता है छोटा सा उपाय

Janmashtami : सनातन धर्म में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। यह भगवान कृष्ण के जन्म की खुशी का त्योहार है। जन्माष्टमी वस्तुत: अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना का प्रतीक पर्व है। इस वर्ष श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 4 सितंबर को मनाई जाएगी। विदिशा के धर्माधिकारी पंडित विनोद शास्त्री ने बताया कि इस बार पर्व पर कई शुभ योग आ रहे हैं। जन्माष्टमी पर अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, जयंती योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, हर्षण योग, वज्र योग, उच्च राशि में चंद्रमा, उच्च राशि में गुरु, स्वराशि में शुक्र और सूर्य-बुधादित्य योग जैसे अति शुभ योग बन रहे हैं। कई वर्षों बाद यह दुर्लभ संयोग बन रहा है। शुभ योगों का यह संयोग, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करा सकता है। श्रीकृष्ण के आशीर्वाद से सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं।