मनुष्य कैसे करें अपनी लाइफ को मैनेज? भगवान दत्तात्रेय के हाथी ने बताया मंत्र, जानें क्या कहता है महापुराण

एक हथिनी के लिए अनेक गजराज प्राणघातक संघर्ष करते हैं। इसी प्रकार विषयासक्ति मनुष्य को भी स्पर्धा, हिंसा, छल, द्वेष और अशांति के चक्रव्यूह में धकेल देती है। अंततः वह बाहर से पराजित होने से पहले भीतर से ही टूट जाता है। हे राजन, स्त्री वैराग्य मार्ग के संन्यासी के लिए विषयासक्ति का प्रतीक है। उसी प्रकार गृहस्थ के लिए पर-पुरुष या पर - स्त्री, धन, पद, यश अथवा कोई भी इंद्रिय विषय यदि आसक्ति का कारण बन जाए, तो वही बंधन का रूप धारण कर लेता है। इसलिए यहां स्त्री त्याज्य नहीं है, अपितु त्याज्य उसमें भोगासक्ति। त्याज्य संसार नहीं, त्याज्य संसार के प्रति मोह है। हे राजन! हाथी को अपना गुरु मानकर, जो शिक्षा मैंने ग्रहण की है, वह प्रत्येक आध्यात्मिक साधक के लिए अमूल्य चेतावनी है। आध्यात्मिक पतन प्रायः किसी बड़े अपराध से नहीं, बल्कि मन में उठने वाले सूक्ष्म आकर्षण से आरंभ होता है। अतः साधक को चाहिए कि वह प्रारंभ में ही विषय - संकल्प का परित्याग करे, इंद्रियों को विवेक के अधीन रखे तथा मन को भगवद्भक्ति में प्रतिष्ठित करे ।