Budh Grah : व्यापारियों को मालामाल बना सकता है उच्च का बुध, गणेशजी के सरल मंत्र का कर सकते हैं जाप

Budh Gochar : वैदिक ज्योतिष में बुध को नवग्रहों के राजकुमार की संज्ञा दी गई है। यह व्यापार, वाणी व बुद्धि के कारक हैं। बुध ग्रह ने अपनी चाल बदल ली है। वे 7 सितंबर को कन्या राशि में आ गए हैं। यह बुध की उच्च राशि है। बुध देव का यह गोचर गणितज्ञों, गायकों या वादकों के साथ ही व्यापारियों के लिए भी बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। विशेषकर कारोबारियों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। ज्योतिषियों की मानें तो जिन व्यापारियों की कुंडली में बुध मजबूत हैं, उन्हें ग्रह का यह गोचर मालामाल बना सकता है। गणेशजी के मंत्र का जाप शुभता में और इजाफा कर सकता है।