8 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

धर्म/ज्योतिष

17 सितंबर से सूर्य का कन्या राशि में गोचर, 4 राशियों को लाभ के योग, 4 को रहना होगा सतर्क

Surya Kanya Rashi Gochar 2026: 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इसका असर सभी राशियों पर दिखेगा। चार राशियों के लिए तरक्की और धन लाभ के योग बनेंगे, जबकि चार को सावधानी बरतनी होगी।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Akash Dewani

Sep 08, 2026

surya kanya rashi gochar 2026 17 september lucky zodiac signs

Surya Kanya Rashi Gochar 2026: 17 सितंबर से सूर्य का कन्या राशि में गोचर (फोटो सोर्स -ChatGPT)

Surya Kanya Rashi Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य का विशेष स्थान है। सूर्य देव को सभी ग्रहों का राजा कहा जाता है। वे हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। इस गोचर का सभी राशियों पर प्रभाव पड़ता है। ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि सूर्य देव 17 सितंबर को कन्या राशि में गोचर करेंगे। सूर्य देव 17 सितंबर को सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में गोचर करेंगे। इस राशि में सूर्य देव 17 अक्टूबर तक रहेंगे।

सूर्य का शुभ-अशुभ प्रभाव

सूर्य के शुभ प्रभाव से जॉब और बिजनेस में तरक्की के योग बनते हैं और लीडरशीप करने का मौका भी मिलता है। ज्योतिष में सूर्य को आत्माकारक ग्रह कहा गया है। इसके प्रभाव से आत्मविश्वास बढ़ता है। पिता, अधिकारी और शासकिय मामलों में सफलता भी सूर्य के शुभ प्रभाव से मिलती है। वहीं सूर्य का अशुभ प्रभाव असफलता देता है। जिसके कारण कामकाज में रुकावटें और परेशानियां बढ़ती हैं। धन हानि और स्थान परिवर्तन भी सूर्य के कारण होता है। सूर्य के अशुभ प्रभाव से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी होती है।

क्या है इससे बचने के उपाय

भगवान श्री विष्णु की उपासना करें। बंदर, पहाड़ी गाय या कपिला गाय को भोजन कराएं। रोज उगते सूर्य को अर्घ्य देना शुरू करें। रविवार के दिन उपवास रखे। रोज गुढ़ या मिश्री खाकर पानी पीकर ही घर से निकलें। जन्मदाता पिता का सम्मान करें, प्रतिदिन उनके चरण छुकर आशीर्वाद लें । भगवान सूर्य की स्तुति आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें ।

इन 4 राशियों के लिए बन रहे शुभ संयोग

वृष, कन्या, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। इन राशि वाले लोगों को जॉब और बिजनेस में तरक्की मिल सकती है। प्रॉपर्टी और आर्थिक मामलों में फायदा मिल सकता है। सेहत के लिए समय अच्छा रहेगा। किस्मत का साथ मिल सकता है। पारिवारिक मामलों के लिए भी समय शुभ कहा जा सकता है। इन 4 राशि वालों पर मौजूदा अशुभ ग्रह स्थिति का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इनके लिए मिला-जुला रहेगा एक महीना

मेष, मिथुन, सिंह और धनु राशि वाले लोगों के लिए मिला-जुला समय रहेगा। इन 6 राशि वाले लोगों को धन लाभ तो होगा, लेकिन खर्चा भी हो जाएगा। कुछ मामलों में सितारों का साथ मिलेगा वहीं कामकाज में रुकावटें, तनाव और विवाद होने की भी आशंका है। सेहत संबंधी परेशानी भी हो सकती है।

इन चार राशियों को रहना होगा सतर्क

कर्क, तुला, कुंभ और मीन राशि वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इन 4 राशि वाले लोगों को संभलकर रहना होगा। कामकाज में रुकावटें आ सकती हैं। विवाद होने की आशंका है। धन हानि और सेहत संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं। नए काम की शुरुआत करने से बचना होगा। कर्जा न लें। कामकाज में लापरवाही और जल्दबाजी करने से भी बचना चाहिए।

18 सितंबर तक अस्त रहेंगे बुध: व्यापार में बरतनी पड़ेगी सावधानी, वाणी पर करना होगा कंट्रोल

ये भी पढ़ें
mercury to remain combust from august 18 to september 18

खबर शेयर करें:

Updated on:

08 Sept 2026 02:50 pm

Published on:

08 Sept 2026 02:50 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / 17 सितंबर से सूर्य का कन्या राशि में गोचर, 4 राशियों को लाभ के योग, 4 को रहना होगा सतर्क

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Aaj Ka Rashifal 8 September 2026: मेष से मीन तक क्या कहते है आज के सितारे? जाने दैनिक राशिफल में

aaj ka rashifal 8 september 2026 daily horoscope hindi
राशिफल

हुब्बल्ली में आईमाता का 611वां अवतरण दिवस, 12-13 सितंबर को होंगे आयोजन

आई माता
हुबली

Pradosh Vrat : विवाह बाधा खत्म कर सकता यह व्रत, शुभ मुहूर्त में करें हनुमानजी की पूजा

भौम प्रदोष पर करें हनुमानजी की पूजा
धर्म/ज्योतिष

Narayanpur: पपलाज माता की छठी पदयात्रा जयकारों के साथ रवाना, मंगलवार को पहुंचेगी घाटा

paplaj mata chhathi padyatra
अलवर

Pradosh Vrat : क्या आप भी हैं मांगलिक! मंगल दोष दूर कर सकता है शिवजी का यह व्रत

शिव अभिषेक से दूर हो सकता है मंगल दोष
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.