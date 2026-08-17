जीवन बदल सकती है सिंह संक्रांति, पद-प्रतिष्ठा दिला सकते हैं सूर्यदेव के असरकारक उपाय

Surya Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों का राजा कहा गया है। इस नाते वे नेतृत्व क्षमता, प्रशासनिक कामकाज, राजनैतिक पद-प्रतिष्ठा आदि राजसिक विषयों के कारक माने जाते हैं। सूर्य प्राय: एक माह में अपनी राशि बदलकर दूसरी में प्रवेश में करते हैं। इस गोचर को सूर्य संक्रांति कहा जाता है। 17 अगस्त को सुबह 7:58 बजे सूर्य अपनी ही राशि सिंह में प्रवेश कर चुके हैं। वे यहां 17 सितंबर तक रहेंगे। स्वराशि सिंह में सूर्य का यह गोचर विशेष शुभकारक साबित होगा। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य शुभ है, कारक है, मजबूत है, स्वराशि सिंह का है या उच्च राशि मेष का है, उन्हें इस गोचर का खासा लाभ होगा। कुंडली में यदि सूर्य कमजोर है तो अच्छे फलों की प्राप्ति के लिए कुछ उपाय करने होंगे।