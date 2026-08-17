Chandra Grahan 2026: क्या चंद्र ग्रहण डालेगा रक्षाबंधन पर बुरा असर? ज्योतिषाचार्य से जानें कितना पड़ेगा प्रभाव

Chandra Grahan Raksha Bandhan Impact: 28 अगस्त को श्रावणी पूर्णिमा (रक्षाबंधन) पर खंडग्रास चंद्र ग्रहण (Chandra Grahan 2026) लगेगा। साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लगा था। ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि खास बात यह है कि यह ग्रहण रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा के दिन पड़ेगा। ग्रहण के दौरान चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित रहेगा। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण शुक्रवार 28 अगस्त 2026 को लगेगा। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन भारत में यह नजर नहीं आएगा, इसलिए सूतक काल मान्य नहीं होगा। यह ग्रहण मुख्य रूप से उत्तर और दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा।