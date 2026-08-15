हरियाली तीज से जन्माष्टमी तक बनेंगे पांच खास संयोग, सोना-चांदी खरीदने के लिए 5 तिथियां शुभ

August 2026 Shubh Yog: सावन की रिमझिम फुहारों के बीच त्योहारों का उल्लास अब अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। हरियाली तीज (Hariyali Teej) से लेकर रक्षाबंधन और फिर श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (Janmashtami 2026) तक अगले 21 दिन धार्मिक आस्था के साथ खरीदारी और नए काम शुरू करने के लिहाज से भी खास रहने वाले हैं। इस दौरान पांच ऐसे शुभसंयोग बनेंगे, जिन्हें ज्योतिषीय मान्यताओं में बेहद मंगलकारी माना गया है। इन दिनों सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, अमृत सिद्धि योग और त्रिपुष्कर योग जैसे शुभ संयोग बनेंगे। मान्यता है कि इन मुहूर्तों में शुरू किए गए काम में सफलता मिलने की संभावना बढ़ती है।