हरियाली तीज से जन्माष्टमी तक बनेंगे पांच खास संयोग, सोना-चांदी खरीदने के लिए 5 तिथियां शुभ

August 2026 Shubh Yog: हरियाली तीज से जन्माष्टमी तक बनेंगे पांच खास संयोग (फोटो सोर्स- Patrika)
August 2026 Shubh Yog: सावन की रिमझिम फुहारों के बीच त्योहारों का उल्लास अब अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। हरियाली तीज (Hariyali Teej) से लेकर रक्षाबंधन और फिर श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (Janmashtami 2026) तक अगले 21 दिन धार्मिक आस्था के साथ खरीदारी और नए काम शुरू करने के लिहाज से भी खास रहने वाले हैं। इस दौरान पांच ऐसे शुभसंयोग बनेंगे, जिन्हें ज्योतिषीय मान्यताओं में बेहद मंगलकारी माना गया है। इन दिनों सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, अमृत सिद्धि योग और त्रिपुष्कर योग जैसे शुभ संयोग बनेंगे। मान्यता है कि इन मुहूर्तों में शुरू किए गए काम में सफलता मिलने की संभावना बढ़ती है।
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इन शुभ योगों में नई वस्तु खरीदना, नया कारोबार शुरू करना, घर में जरूरी सामान लाना या किसी नए कार्य की शुरुआत करना शुभफलदायी माना जाता है। खासकर सोना-चांदी, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, फर्नीचर और पूजन सामग्री की खरीदारी के लिए लोग इन दिनों का इंतजार करते हैं।
आज सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए हरियाली तीज का निर्जला व्रत रखेंगी। हरियाली तीज पर सिद्धि योग, शिव योग का खास संयोग बन रहा है, जिससे पर्व का महत्व और बढ़ जाएगा। ज्योतिषाचार्य डॉ. हुकुमचंद जैन के अनुसार, हरियाली तीज सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। यह दिन शिव-पार्वती के अटूट मिलन का प्रतीक है। मान्यता है कि इसी दिन कठोर तपस्या के बाद माता पार्वती को भगवान शिव ने पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए यह पर्व सुहाग की अमरता का पर्व कहलाता है।
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