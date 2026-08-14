Vinayak Chaturthi : गणेशजी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा दिन, मध्यान्ह का निकला मुहुर्त

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Vinayak Chaturthi : शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। सावन माह की विनायक चतुर्थी (Vinayak Chaturthi) 16 अगस्त 2026 (रविवार) को है। चतुर्थी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त को शाम 5:28 बजे हो जाएगी। इसका समापन 16 अगस्त 2026 को शाम 4:52 बजे होगा।यह तिथि गणेशजी को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर गणेशजी की पूजा करने से वे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उनके आशीर्वाद से धनसंपत्ति, सुख प्राप्त होते हैं। विनायक चतुर्थी के दिन गणेशजी की विधि विधान से पूजा करें। व्रत के दिन कुछ सावधानियां भी रखना जरूरी है।
पुरोहितों के अनुसार विनायक चतुर्थी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। विनायक चतुर्थी की पूजा मध्याह्न में होती है, पंचागों के अनुसार सावन शुक्ल विनायक/दूर्वा गणेश चतुर्थी पर 16 अगस्त यानि रविवार के दिन भगवान गणेश की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:06 बजे से दोपहर 1:44 बजे तक रहेगा। इस प्रकार कुल अवधि 2 घंटे 38 मिनट की होगी।
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