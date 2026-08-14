Vinayak Chaturthi : गणेशजी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा दिन, मध्यान्ह का निकला मुहुर्त

Vinayak Chaturthi : शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। सावन माह की विनायक चतुर्थी (Vinayak Chaturthi) 16 अगस्त 2026 (रविवार) को है। चतुर्थी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त को शाम 5:28 बजे हो जाएगी। इसका समापन 16 अगस्त 2026 को शाम 4:52 बजे होगा।यह तिथि गणेशजी को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर गणेशजी की पूजा करने से वे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उनके आशीर्वाद से धनसंपत्ति, सुख प्राप्त होते हैं। विनायक चतुर्थी के दिन गणेशजी की विधि विधान से पूजा करें। व्रत के दिन कुछ सावधानियां भी रखना जरूरी है।